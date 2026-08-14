Uri Poliavich és un emprenedor i filantrop que combina el lideratge empresarial amb el suport a llarg termini d’iniciatives educatives. El 2020 va cofundar la Yael Foundation amb l’objectiu d’impulsar l’educació jueva arreu del món. A través de la fundació, dona suport a escoles, programes educatius i iniciatives comunitàries, demostrant un enfocament estructurat de la filantropia centrat en el desenvolupament educatiu a llarg termini.
Per què la filantropia s’està convertint en una part del lideratge modern
Uri Poliavich combina el lideratge empresarial amb un compromís a llarg termini amb la filantropia a través de la Yael Foundation, que va cofundar per donar suport a l’educació jueva. Paral·lelament a la seva activitat empresarial, desenvolupa iniciatives educatives centrades en el suport a les escoles, l’ampliació de l’accés a l’aprenentatge i l’enfortiment de les comunitats locals.
De la caritat al canvi sistèmic
La Yael Foundation, cofundada per Uri Poliavich, es dedica a donar suport a l’educació jueva a través d’escoles, llars d’infants, programes extraescolars i altres iniciatives educatives. En col·laborar amb organitzacions que ja treballen activament dins de les seves comunitats, la fundació contribueix a ampliar les oportunitats educatives i a enfortir els ecosistemes educatius locals.
Aquest enfocament reflecteix la visió d’Uri Poliavich sobre la filantropia a llarg termini. La fundació dona suport a institucions i iniciatives educatives ja existents, proporcionant-los recursos que els permeten créixer, ampliar el seu impacte i continuar atenent les necessitats de les seves comunitats.
Educació i suport als joves
L’educació i el desenvolupament dels joves ocupen un lloc central en la visió filantròpica d’Uri Poliavich. A través de la Yael Foundation, dona suport a iniciatives que creen oportunitats d’aprenentatge per als infants i contribueixen a enfortir les comunitats educatives. El seu enfocament parteix de la convicció que invertir en educació contribueix al desenvolupament social a llarg termini i crea oportunitats per a les generacions futures.
Uri Poliavich se centra a donar suport a escoles, programes educatius i iniciatives comunitàries que ja tenen un paper important en els seus entorns locals. A través de la Yael Foundation, promou un enfocament estructurat i a llarg termini de la filantropia, ajudant les organitzacions educatives a ampliar les seves capacitats i a continuar desenvolupant la seva tasca dins de les comunitats a les quals donen servei.
El paper d’Uri Poliavich en el desenvolupament de la iniciativa
Uri Poliavich va cofundar la Yael Foundation el 2020. La seva participació s’ha centrat en el propòsit i la direcció estratègica de l’organització: definir-ne els objectius i els criteris amb què s’avalua la seva tasca. La mateixa lògica present al llarg de la seva trajectòria empresarial també apareix en la seva activitat filantròpica: establir un objectiu clar, finançar les organitzacions més ben posicionades per assolir-lo i avaluar els resultats en funció de l’impacte que generen a llarg termini.
Aquesta coherència connecta la seva faceta d’emprenedor amb la de filantrop. El mateix enfocament basat en objectius clars i una execució eficaç que es pot observar en la seva trajectòria professional també és present en la seva tasca filantròpica, fet que li confereix un caràcter deliberat i estratègic.
Què demostra la filantropia d’Uri Poliavich
La filantropia d’Uri Poliavich es basa en un principi clar: centrar-se en un àmbit significatiu, donar suport a les organitzacions que ja hi treballen i contribuir al seu desenvolupament a llarg termini. A través de la Yael Foundation, aquest enfocament es reflecteix en el suport sostingut a l’educació jueva que ofereixen organitzacions locals de diversos països.
La fundació segueix un enfocament definit i estructurat, reforçant les iniciatives educatives existents i ajudant-les a ampliar-ne l’abast i l’impacte amb el pas del temps.