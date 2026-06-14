Compte amb ajudar econòmicament els fills: Hisenda et pot sancionar

Fer una transferència per ajudar els fills a pagar una entrada d'un pis, el lloguer o qualsevol altra despesa important. És habitual que pares o avis ajudin econòmicament fills o nets davant l'encariment de l'habitatge, les dificultats per arribar a final de mes o la necessitat d'afrontar despeses imprevistes. Tanmateix, aquest fet pot comportar problemes amb Hisenda si no es fa de manera adequada.
Els advocats alerten que les transferències de diners entre familiars no sempre passen desapercebudes per a l'Agència Tributària. Això pot passar, sobretot, quan les quantitats són elevades o si els moviments es repeteixen en diverses ocasions. En alguns casos, l'Administració pot demanar explicacions sobre l'origen i la naturalesa dels diners.
La clau està a diferenciar si es tracta d'un préstec o d'una donació. En cas que es faci una transferència d'una quantitat relativament elevada, cal tenir en compte que Hisenda ho pot interpretar com una donació, de manera que caldria declarar l'operació mitjançant l'impost sobre successions i donacions. Si aquest tràmit no es fa, podria arribar una sanció.
Tot i això, la realitat és que moltes famílies consideren que aquestes aportacions són un simple ajut i no ho formalitzen amb cap document. I és aquí on poden sorgir els problemes. Si els diners es deixen amb la finalitat que el fill els retorni en un moment determinat i no existeix cap justificació escrita, Hisenda podria entendre que es tracta d'una donació encoberta.
Per evitar aquesta situació, els experts recomanen documentar i deixar constància adequadament sobre qualsevol préstec entre particulars. Encara que no es vulguin aplicar interessos, és convenient redactar un contracte que especifiqui l'import prestat, les condicions de la devolució i els terminis acordats. D'aquesta manera, si Hisenda demana informació, es podrà acreditar que no es tracta d'una donació i no arribarà cap sanció.
Ajudar els fills econòmicament continua sent legal, però cal anar amb precaució especialment quan l'import dels diners que es presta és elevat. Un últim consell és no fer la transferència bancària amb un concepte genèric com "regal" o "ajuda" per justificar l'operació. En aquest sentit, una bona documentació pot evitar malentesos i possibles sancions en un futur.