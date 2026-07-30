Veolia incrementa un 10% els beneficis entre gener i juny respecte a l'any passat

Veolia ha obtingut un benefici net de 837 milions d’euros en la primera meitat del 2026, que suposa un 9,8% més que els 762 milions del mateix període de l’any passat, segons informa el grup aquest dijous en un comunicat. La companyia eleva el seu resultat brut d’explotació (ebitda) ajustat un 5% interanual el primer semestre de l’any fins als 3.552 milions d’euros.\r\n\r\nLa facturació generada per Veolia a Espanya ha pujat un 4,5% en comparació amb el primer semestre de l’any passat, fins a anotar 1.426 milions d’euros. L’empresa situa l’Estat espanyol al capdavant de la millora d’ingressos en la cartera d’aigües municipals, un àmbit que creix en volum d’aigües gestionades.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nContingut patrocinat\r\nVeolia impulsa la seguretat ambiental per a les generacions futures\r\n\r\n