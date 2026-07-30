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Veolia incrementa un 10% els beneficis entre gener i juny respecte a l'any passat

Economia

  • El director general de Veolia a l’Espanya, Daniel Tugues, en la seu de l'empresa a Barcelona -

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Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 18:38
Actualitzat el 30 de juliol de 2026 a les 18:44

Veolia ha obtingut un benefici net de 837 milions d’euros en la primera meitat del 2026, que suposa un 9,8% més que els 762 milions del mateix període de l’any passat, segons informa el grup aquest dijous en un comunicat. La companyia eleva el seu resultat brut d’explotació (ebitda) ajustat un 5% interanual el primer semestre de l’any fins als 3.552 milions d’euros.

La facturació generada per Veolia a Espanya ha pujat un 4,5% en comparació amb el primer semestre de l’any passat, fins a anotar 1.426 milions d’euros. L’empresa situa l’Estat espanyol al capdavant de la millora d’ingressos en la cartera d’aigües municipals, un àmbit que creix en volum d’aigües gestionades.

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