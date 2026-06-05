Veolia impulsa la seguretat ambiental per a les generacions futures

Aquest any, Nacions Unides promou l’acció climàtica en el Dia Mundial del Medi Ambient. El lema “Pel clima ja” ens convida a actuar units per un món que avança cap a un canvi de paradigma, mitjançant dues estratègies: la mitigació, per limitar l’escalfament global; i l’adaptació, per protegir les persones i els territoris.
Veolia, referent en solucions per a la transformació ecològica dels municipis, treballa des de l’àmbit de la gestió del cicle integral de l’aigua amb l’objectiu de descarbonitzar, descontaminar i reutilitzar els recursos naturals. A través de la innovació, la digitalització i la implementació de solucions sostenibles, la companyia impulsa iniciatives orientades a optimitzar la seva gestió, reduir l’impacte ambiental de les infraestructures i fomentar la reutilització dels recursos, amb les quals contribueix a la transició ecològica dels territoris.
Seguretat ambiental davant el canvi climàtic
Les solucions de Veolia ofereixen seguretat ambiental a la ciutadania en els territoris on opera, mitjançant, principalment, tres eixos clau: garantir la disponibilitat i la qualitat dels recursos naturals essencials com l’aigua; implementar un model circular per donar una nova vida als residus; i reduir la contaminació i descarbonitzar, per contribuir a un entorn més sostenible i resilient.
Seguretat ambiental significa, per tant, garantir la disponibilitat del recurs hídric i d’altres recursos essencials per a la vida quotidiana en qualsevol circumstància. L’aigua és vital per a l’agricultura i l’alimentació; l’eficiència i l’estalvi energètic en infraestructures hidràuliques són imprescindibles per garantir un ús sostenible dels recursos; i l’aprofitament dels residus, com a exemple de circularitat, és fonamental per protegir el medi ambient i preservar els ecosistemes.
Per això, la companyia treballa per garantir els seus serveis fins i tot en situacions crítiques com les onades de calor o el risc d’inundacions. Això és fonamental per al benestar de les persones i per a la indústria, l’agricultura i les administracions públiques, ja que els recursos naturals sustenten el nostre sistema econòmic i social i, d’aquesta manera, protegeixen la vida de les comunitats.
Veolia posa a disposició la seva capacitat operativa, coneixement expert i tecnologia consolidada per a una gestió eficient dels recursos naturals, amb la qual cosa generen un impacte positiu a escala ambiental, social i econòmica.
Mitigació
L’estratègia de mitigació consisteix a reduir de manera significativa les emissions de diòxid de carboni i millorar la petjada ambiental, mitjançant solucions d’eficiència energètica, la valorització dels residus, la recuperació de recursos derivats del tractament d’aigües residuals o la producció d’energia renovable local.
En aquest sentit, Veolia treballa per accelerar la transició ecològica del sanejament a través de l’autoproducció energètica. Es tracta d’un canvi orientat a reduir la dependència energètica i a afavorir el reaprofitament màxim dels residus, amb l’aplicació d’un model circular centrat en la cogeneració.
Així, el 2025, Veolia va generar a Catalunya 14,7 milions de kWh/any d’energia elèctrica produïda amb fonts renovables, principalment, amb la cogeneració amb biogàs de les depuradores i les instal·lacions solars fotovoltaiques. Aquesta energia produïda i autoconsumida ha suposat evitar l’emissió de 3.801 tones de diòxid de carboni al 2025, l’equivalent a l’absorció de diòxid de carboni de 2.091 arbres. Per una altra banda, s’han dut a terme millores en quatre sistemes de cogeneració amb biogàs a les depuradores de Sabadell Riu Ripoll, Palamós, Blanes i Lloret (codigestions i plataforma de fangs), amb les quals s’augmentarà la producció d’aquests sistemes en 1,3 GWh/any.
Així mateix, durant el 2025, s’han posat en marxa 9 noves instal·lacions fotovoltaiques amb una potència total de 418 kW i amb una capacitat per generar 0,4 milions de kWh/any, així com un aerogenerador de 3 kW. Aquests nous equipaments se sumen a les 75 instal·lacions de generació amb energies renovables que gestiona Veolia a Catalunya en l’àmbit de l’aigua. L’estratègia de reducció de la petjada de carboni implica, també, la progressiva implantació del vehicle elèctric a la flota, que el 2025 ha assolit la xifra de 145 unitats.
Adaptació
Paral·lelament, Veolia implementa solucions integrals per garantir la preservació i la disponibilitat dels recursos hídrics davant el canvi climàtic. La regeneració i la reutilització de l’aigua, així com la resiliència de les infraestructures, són eixos fonamentals d’aquesta estratègia. En aquest marc d’actuació, els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de digitalització del cicle integral de l’aigua es consoliden com un instrument clau per impulsar la modernització de les infraestructures hidràuliques dels municipis i reforçar-ne la capacitat d’adaptació al canvi climàtic. El desplegament dels projectes A-MEDI, impulsat en vuit municipis del litoral català, d’e-READAPTA a Rubí i de FLOW a Sabadell, permet avançar cap a una major autonomia hídrica i reduir la dependència de recursos externs.
En el cas de Sabadell, es preveu substituir l’equivalent al 20 % del consum anual d’aigua potable per aigua freàtica —procedent de pous i mines locals— i aigua regenerada.
En el marc d’A-MEDI, s’està reforçant la resiliència hídrica dels vuit municipis mitjançant la gestió eficient de les aigües subterrànies, amb la instal·lació d’analitzadors multiparamètrics amb sensors de conductivitat que permeten monitorar de forma contínua la qualitat de l’aigua als dipòsits de capçalera. Aquest sistema de monitoratge i l’ús de recursos alternatius possibilitaran la protecció de les masses d’aigua subterrània. Addicionalment, la sectorització de les xarxes de subministrament contribuirà a la reducció de les pèrdues al voltant d’un 6 %.
A Rubí s’està treballant per activar quatre captacions i instal·lar sistemes de sensòrica per recuperar recursos de l’aqüífer del Vallès, amb l’objectiu de reduir la dependència de fonts externes. A més, el projecte e-READAPTA incrementa la resiliència del municipi davant episodis de pluges intenses, amb la implantació d’un pla d’emergència contra inundacions, sistemes de monitoratge en continu i mecanismes de retenció de sòlids en punts de vessament crítics, amb la qual cosa es redueix l’impacte ambiental dels abocaments.
En definitiva, Veolia demostra que la seguretat ambiental és possible quan la innovació i el compromís es tradueixen en solucions que garanteixen la sostenibilitat i la resiliència dels territoris. Actuar pel clima és una responsabilitat compartida que la companyia assumeix dia a dia, amb l’objectiu de generar un impacte positiu en les comunitats d’avui i del futur, i, així, contribuir a la transformació ecològica i a la millora dels serveis essencials.