Els empresaris catalans s'estalvien 11,6 milions d'euros en hores extra no remunerades

Els treballadors catalans fan, de mitjana, unes 486.000 hores extraordinàries no remunerades a la setmana, i més d’un milió si també es tenen en compte les que es paguen. Així es desprèn d’un informe que ha publicat aquest dimecres Comissions Obreres (CCOO) a partir de les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). En total, d'acord amb aquestes dades, això permet als empresaris del país estalviar-se 11,6 milions d’euros en salaris i cotitzacions cada setmana.
Tenint en compte aquesta situació, des del sindicat consideren “imprescindible” l’aprovació del nou reglament de control horari després de l’estiu per controlar “l’ús abusiu” d’aquestes hores extres: “Això ha de ser prioritari, i tornant de les vacances ja s’ha anunciat que es portarà al Consell de Ministres. Volem que s’aprovi perquè és una mesura necessària”, ha explicat la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, que també ha reclamat que sigui un control “digital, fiable i interoperari” amb Inspecció de Treball.
López també ha situat l’increment de salaris i el control dels preus dels productes bàsics, “especialment de l’habitatge”, com a dues mesures complementàries. Davant la gran quantitat d'hores extra no remunerades que fan els treballadors del país, la secretaria general de CCOO lamenta que els diners que s'estalvien els empresaris no vagin “a la butxaca dels treballadors, a les cotitzacions de la seguretat social ni als impostos que necessiten els serveis públics”.
Una tendència a l'auge
Des de CCOO alerten que el volum d'hores extra no remunerades ha empitjorat des de la pandèmia. En concret, s’ha passat de les 108.000 persones que feien hores extres, de mitjana, el 2019, a les 157.000 el 2026, cosa que suposa un increment relatiu del 44,9%. Les hores extraordinàries tampoc es reparteixen de la mateixa manera a tota la població, ja que es concentren especialment en el sector dels serveis, com també en les dones i les persones joves.
Les diferències entre sexes són especialment “alarmants”, segons la secretària de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, Saida Ehliluch, perquè s’ha incrementat en un 183,2% pel que fa a les dones que allarguen la seva jornada laboral sense remunerar respecte del 2019, mentre que l’increment en els homes ha estat del 31,1%. Per a la dirigent sindical, es tracta d’un “frau laboral” que “vulnera els drets dels treballadors” i també té important impacte en la salut laboral perquè dificulta la possibilitat de conciliar la vida personal i laboral.