La inflació repunta tres dècimes fins al 3,5% interanual a l’Estat al juliol

L’Índex de Preus al Consum (IPC) s’ha situat en el 3,5% interanual el juliol a l’estat espanyol, tres dècimes per sobre de la dada d’inflació del mes de juny, segons l’IPC avançat que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra suposa la inflació interanual més alta des de maig del 2024, quan va ser del 3,6%, i també la més acusada per un mes de juliol des del 2022, quan es va assolir el 10,8% després de la pandèmia de la Covid i les conseqüències de la guerra a Ucraïna.\r\n\r\nEn el comportament de juliol, destaquen la pujada de preus en combustibles i lubricants per a vehicles personals, que coincideix amb la retirada progressiva de les ajudes estatals pel conflicte amb l’Orient Mitjà, i de l’electricitat.\r\n\r\nPel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, l’indicador s’eleva una dècima respecte al mes de juny, fins al 3%, i continua en el nivell més alt dels últims mesos juntament amb el mes d’abril, quan l’estadística també es va situar en el 3%.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nFainé homenatja Vilarasau: «El teu llegat és únic i irrepetible» Blai Casas\r\n\r\n