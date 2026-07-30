Catalunya preveu un nou agost d'ocupació rècord i molta reserva d’última hora

Catalunya preveu un nou estiu de rècord per al sector turístic amb hotels i apartaments prop de la plena ocupació a l'agost. A l'espera de les reserves d'última hora -que creixen davant la “incertesa” provocada pel conflicte a l’Orient Mitjà-, els hotels esperen superar el nivell de reserves de l'any passat en un estiu que torna a estar marcat per les successives onades de calor. A més, es preveu que a mitjans de mes l'eclipsi solar dispari l’ocupació a zones com Tarragona o Lleida.
Si bé caldrà esperar a les dades de més afluència en el sector -les de l'estiu-, ja es pot confirmar que Catalunya porta un any de rècords en turisme. Fins al maig, el país ha batut rècord de turistes estrangers, segons l’INE, amb un màxim històric de més de 7,5 milions d’arribades, i fins al juny, els hotels catalans han registrat 10,8 milions de viatgers, també un màxim en la sèrie històrica, impulsat sobretot pel turista espanyol.
La previsió de tota la temporada estival per al turisme és “molt bona”, segons informa a l’ACN el vicepresident de la sectorial de Turisme de Pimec, Daniel Brasé. Brasé destaca que el conflicte a l’Orient Mitjà està provocant una escalada de preus dels combustibles i que moltes persones busquin seguretat i preus més barats en els desplaçaments. Això, diu Brasé, incentiva destins pròxims a casa seva.
Per part dels apartaments turístics, la directora general d’Apartur, Marian Muro, diu a l’ACN que moltes reserves van “a última hora”. Muro apunta que el mercat europeu “no variarà” i que la incertesa està concentrada en altres mercats com l’americà i l’asiàtic: “És possible que hi hagi algunes conseqüències”, apunta, en referència al conflicte a l’Orient Mitjà.
També tenen bones previsions des del sector del càmping. A les comarques gironines, els càmpings esperen que la mitjana estigui entorn del 85%, amb pics de plena ocupació durant les primeres setmanes d’agost. En aquest sentit, el president de la Federació Catalana de Càmpings i de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, remarca que les temporades han "canviat" i insisteix que "l'èxit" del sector és que han aconseguit desestacionalitzar aconseguint obrir pràcticament tot l'any.
Ocupació del 90% a Barcelona ciutat i més reserves d'última hora
L'ocupació dels hotels a Barcelona ciutat durant l'agost tornarà a situar-se en xifres pròximes al 90%. "L'agost acostumava a ser un mes dolent a Barcelona, però amb l'augment del client internacional i combinat amb el tema de la platja, les perspectives han millorat moltíssim", apunta Nacho Barrau, director general d'Ona Hotels & Apartments. Barrau puntualitza que en el vuitè mes de l'any les estances acostumen a ser un xic més llargues i amb un públic "més familiar".
A diferència del que passa amb el turisme de proximitat, el conflicte a l'Orient Mitjà no fa apujar la clientela a Barcelona. "La incertesa no és bona per a ningú i menys quan estem parlant de turisme. Els bitllets d'avió s'han encarit molt i això és un problema", reflexiona Barrau.
Per la seva banda, el director de l'hotel NH Collection Calderón, Roger Grau, també apunta a unes xifres d'ocupació en la línia de l'any passat i que voltaran el 90% a l'agost. "La previsió és molt bona", aplaudeix Grau, que sí que ha notat un canvi en el patró de les reserves. "Enguany s'ha notat molta reserva d'última hora. La gent ha decidit amb molta menys antelació, potser motivada per la incertesa amb la guerra", reflexiona el director de l'hotel NH Collection Calderón, que no ha percebut un canvi del perfil del visitant. "Ara ja no tant, però en l'inici del conflicte es va ressentir el mercat asiàtic, ja que feia escala a països del Golf i va veure limitada la seva mobilitat", afegeix.
Els Estats Units, el Regne Unit, França, Itàlia i Espanya són els principals mercats d’origen dels visitants, amb un augment dels turistes procedents d’Alemanya, Polònia i els Països Baixos. Per contra, alguns operadors també constaten una reducció del mercat asiàtic per la “menor connectivitat aèria” a través de l’Orient Mitjà.
Turisme de proximitat a la Costa Brava o la Catalunya Central
Alguns operadors creuen que molts turistes prioritzaran destins de proximitat davant l’escalada de preus als viatges, mentre que altres sostenen que el context geopolític no tindrà efectes destacats. Des de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, la seva gerent Judit Lloberol creu hi haurà unes ocupacions d'entre el 85 i el 90%, semblants a les registrades l'any passat. "La previsió és mantenir la tendència de l'any passat", diu. En relació amb això, Lloberol remarca que hi ha moltes reserves d'última hora perquè la gent està "pendent" del que va passant al món.
Des de l'Associació Agroturisme del Berguedà, es mostren satisfets amb l'evolució de la temporada d'estiu després que els mesos de juny i juliol s'hagin tancat amb una ocupació del 60%. De cara a l'agost, les previsions se situen al voltant del 80%, una xifra que encara podria créixer amb les reserves d'última hora i que supera els registres dels darrers dos anys.
Alhora, l’entitat del Berguedà diu que, en la seva comarca, el turisme continua sent principalment català i francès. L'entitat atribueix part d'aquest augment de la demanda a l'encariment dels vols d'avió, que ha afavorit que més persones optin per destinacions de proximitat i escapades dins del territori.
Les onades de calor activen l’interès per zones menys sufocants
La calor també està canviant la demanda turística. Per exemple, l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Osona adverteix que l'evolució de les reserves dependrà, en part, de les temperatures: si es manté la calor intensa de les últimes setmanes, alguns visitants prefereixen destinacions de platja o indrets més frescos. En aquesta comarca, els allotjaments i hotels preveuen que l'ocupació durant el mes d'agost se situï entre el 50 i el 70%, unes xifres similars a les dels últims estius. Tanmateix, l’entitat d’Osona detalla que la comarca concentra bona part de l'activitat turística a l'inici de l'estiu, coincidint amb grans esdeveniments que hi ha a la comarca.
En l’àmbit metropolità i el Garraf, els sectors de l’hostaleria i la restauració confirmen més interès en zones sense xafogor per les onades de calor encadenades. De fet, la presidenta del Gremi d'Hostaleria del Maresme-Costa de Barcelona, Isabel Mallol, assegura a l’ACN que hi ha famílies amb infants molt petits que busquen municipis “amb temperatures més tèbies” que els costaners.
Tot i això, Mallol assenyala que els allotjaments de municipis del Baix Llobregat com Castelldefels, Gavà o Viladecans ja “estan al màxim” i que penjaran el cartell de complet aquest agost, com també s’espera que passi a l’Hospitalet de Llobregat. “Per a la gent que ve de fora aquests municipis estan a Barcelona per la seva proximitat i, quan la capital s’omple, la gent es va estenent com una taca d’oli cap a fora”, afegeix.
L'eclipsi millora previsions al sud i a Ponent
A Lleida, les previsions turístiques per a aquest mes d'agost són "molt bones", tant al Pirineu com a les Terres de Lleida, després d'un inici d'any en què la destinació ha incrementat lleugerament el nombre de pernoctacions respecte al 2025, segons ha explicat a l'ACN el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre.
Per a la demarcació l'esdeveniment marcat al calendari és l'eclipsi del 12 d'agost. Alegre ha destacat que aquest fenomen tindrà un impacte especialment positiu al sud de Ponent, on l'ocupació acostuma a ser inferior a la del Pirineu. Segons ha indicat, aquest fenomen puntual permetrà que moltes zones de Ponent s'acostin al 90% d'ocupació en plena temporada alta.
En la mateixa línia, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre es preveu arribar a una ocupació alta, fregant el 90-95%. "Un ple tècnic", descriu la presidenta de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, a l'ACN. Com passa a Lleida, des de la federació tarragonina esperen que el màxim registre es produeixi la setmana del 10 al 16 d'agost coincidint amb l'eclipsi (12 d'agost) i la Mare de Déu d'Agost (15 d'agost).