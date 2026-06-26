Les agències de viatge esperen un estiu “actiu” amb més reserves d’última hora i destinacions properes

Les agències de viatge de la patronal del sector esperen un estiu “actiu” amb més reserves d’última hora i l’elecció de més destinacions més properes que l’any passat, segons els resultats d’una enquesta. La temporada d’enguany està marcada per la incertesa geopolítica i l’encariment del transport aeri de viatgers. Els viatgers escullen destinacions més pròximes perquè ofereixen una operativa més previsible i una bona relació qualitat-preu. Tot i això, les agències de viatge consultades es mostren “segures” que la contractació de viatges es mantindrà en nivells similars a l’estiu passat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl truc infal·lible de la DGT per evitar embussos durant les vacances\r\n\r\n