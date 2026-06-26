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Les agències de viatge esperen un estiu “actiu” amb més reserves d’última hora i destinacions properes

Societat

  • La destinació preferida dins l’estat espanyol és la costa mediterrània -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de juny de 2026 a les 18:22

Les agències de viatge de la patronal del sector esperen un estiu “actiu” amb més reserves d’última hora i l’elecció de més destinacions més properes que l’any passat, segons els resultats d’una enquesta. La temporada d’enguany està marcada per la incertesa geopolítica i l’encariment del transport aeri de viatgers. Els viatgers escullen destinacions més pròximes perquè ofereixen una operativa més previsible i una bona relació qualitat-preu. Tot i això, les agències de viatge consultades es mostren “segures” que la contractació de viatges es mantindrà en nivells similars a l’estiu passat.

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