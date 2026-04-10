Les normes de circulació van canviant amb el temps. Cada any, la Direcció General de Trànsit (DGT) introdueix noves regulacions i senyals amb l’objectiu de millorar la seguretat a les carreteres. Si heu agafat el cotxe aquests darrers dies, és probable que ja us hàgiu topat amb un nou senyal a les vies catalanes: un rombe blanc amb fons blau. Ara bé, què significa i quina sanció comporta incomplir-lo?
Aquest rombe blanc es pot veure a dos llocs: en format de senyal o sobre l'asfalt. El significat, però, és el mateix. El que fa aquest senyal és indicar que hi ha un carril reservat per a vehicles d'alta ocupació. És a dir, el que també anomenem carril VAO o Bus-VAO. En aquestes vies només poden circular els vehicles amb dos ocupants o més -amb el conductor inclòs-, a banda dels que tenen condicions especials, com les motocicletes, els autobusos i els taxis.
D'altra banda, el senyal també pot anar acompanyat d'una xifra. En cas que aquesta hi sigui, cal saber que aquest número indica el nombre d'ocupants que han de circular dins del vehicle per poder circular per la via.
Així, la finalitat del nou senyal és informar el conductor que aquell és un carril reservat per a vehicles d'alta ocupació i que, per tant, no hi poden circular la resta de vehicles.
Em poden multar per circular per aquest carril?
Sí, només poden circular pels carrils que van assenyalats amb aquest rombe blanc i fons blau els vehicles amb dos ocupants o més. Per això, en circular per un carril VAO sense complir els requisits es considerarà que s'està incomplint l'article 35.1.a del Reglament General de Circulació. Això pot suposar una sanció de fins a 200 euros.