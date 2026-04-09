Catalunya supera els 30 graus per primera vegada

Fa molta calor? Sí. És normal? No gaire. Aquest dijous 9 d'abril s'ha arribat per primera vegada aquest 2026 als 30 graus. Una barrera que, de moment, s'ha superat a l'interior de les Terres de l'Ebre. Concretament, als observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya a Vinebre, Aldover i el pantà de Riba-roja.
Les màximes més altes del 2026
El Diumenge de Pasqua les temperatures ja es van disparar. En punts com Seròs i Torres de Segre, al Segrià, es va arribar als 28,3 i 28,2 ºC, respectivament, mentre que a Albesa (la Noguera) i a la partida de la Femosa de Lleida als 27,7 ºC. Lluny de tornar a la normalitat, aquest dimecres els valors encara van ser més altes i van fregar el llindar de la trentena. A Vallfogona de Balaguer i Alcarràs la màxima va ser de 29,7 ºC i a Seròs de 29,6.
Tanmateix, el primer dia del 2026 en arribar-hi plenament ha estat aquest dijous 9 d'abril. De moment, els registres més elevats s'han produït a les Terres de l'Ebre, però és possible que també se superi el llindar dels 30 graus a Ponent així com en punts del Prepirineu i de la Catalunya Central. A més, hi ha hagut màximes més pròpies d'inicis d'estiu a les valls pirinenques.
- Vinebre (Ribera d'Ebre): 30,2 ºC
- Aldover (Baix Ebre): 30,2 ºC
- Pantà de Riba-roja (Ribera d'Ebre): 30,1 ºC
Els 30 graus més matiners
No és habitual que s'arribi als 30 graus a inicis d'abril. De fet, ja tenint en compte el clima canviat de les darreres tres dècades, a aquest valor s'acostuma a assolir per primera vegada el mes de maig. "És poc habitual a la primera quinzena d'abril, però a la segona ja comença a ser més normal, almenys darrerament", confirma Aleix Serra, responsable de Dades del Meteocat.
Ara bé, en cap cas el registre d'aquest dimecres és un rècord. Els 30 ºC més matiners daten del 2017, concretament del 9 de març a Aldover (Baix Ebre). "És una dada que val la pena no perdre-la de vista perquè estem parlant d'un mes abans que les dates actuals i, per tant, tota una raresa", apunta Serra. El podi el completen el 2001 (23 de març) i 2023 (31 de març).
El valor del 2001 és excepcional, no només per ser matiner sinó per ser molt generalitzat a diversos sectors del prelitoral. Es van assolir els 30,7 ºC a la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà, estació manual), 31,0 ºC a Caldes de Montbui (Vallès Oriental), 31,5 ºC a Cerdanyola del Vallès, 30,0 ºC a Igualada (Anoia), 30,4 ºC a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) o 32,5 ºC a l'Observatori de l'Ebre (Baix Ebre). "Aquest va ser un episodi molt excepcional, i més tant a principis de segle. Al conjunt de Catalunya no hem vist res semblant al març, encara", explica Serra.
El 2024, va ser el 6 d'abril, el quart any més matiner d'ençà que el Meteocat té dades, mentre que el 2011 es va produir el 8 d'abril amb valors extrems de fins a 34 graus a la Ribera d'Ebre. Enguany, per tant, se situa en sisena posició, molt lluny dels següents classificats, situats a final de mes.
Els 10 anys amb uns 30 graus més matiners
On i quan s'han produït els 30 graus més matiners? Aquesta és el top 11 de la xarxa d'estacions automàtiques i manuals del Meteocat.
|Ordre
|Data
|Estació
|Comarca
|Valor (°C)
|1
|09/03/2017
|Aldover
|Baix Ebre
|30,2
|2
|23/03/2001
|Observatori de l'Ebre-Roquetes
|
|32,5
|3
|31/03/2023
|Aldover
|Baix Ebre
|30,0
|4
|06/04/2024
|Lleida - la Femosa
|Segrià
|30,0
|5
|08/04/2011
|Vinebre
|Ribera d'Ebre
|34,0
|6
|09/04/2026
|Vinebre (provisional)
|Ribera d'Ebre
|30,2 (provisional)
|6
|17/04/2013
|Castelldans
|Garrigues
|30,3
|7
|23/04/2007
|Vinebre
|Ribera d'Ebre
|30,2
|8
|23/04/2009
|Parets del Vallès
|Vallès Oriental
|30,5
|9
|25/04/2010
|Pantà de Riba-roja
|Ribera d'Ebre
|30,9
|10
|25/04/2018
|Aldover
|Baix Ebre
|30,2
|11
|26/04/2008
|Seròs - la Creu
|Segrià
|31,1