Una de les aficions inconfessables dels catalans és observar el radar del Meteocat quan plou. Aquest element, que va arribar a Catalunya coincidint amb els Jocs Olímpics del 1992, ha esdevingut fonamental tant per als professionals del temps com pels ciutadans. 30 anys més tard de la inauguració del primer de l'actual xarxa, el Servei Meteorològic de Catalunya espera completar-ne el procés de renovació entre enguany i el 2027. “Tindrem uns nous radars d'última generació”, assegura la consellera Sílvia Paneque.
Nous radars, edificis existents
El Meteocat disposa d'una xarxa de quatre radars inaugurats entre el 1996 i el 2008. El més veterà és el de Puig Bernat (Vallirana), a la serra d'Ordal, i que inicialment formava part de l'Institut Nacional de Meteorologia (predecessor de l'actual Aemet). El 2002, ja a través de l'agència catalana, es va inaugurar el del Puig d'Arques, al massís de les Gavarres; un any després el de la Panadella; i el 2008 es va completar el desplegament amb l'ubicat al cim de la Miranda, a la serra de Llaberia.
“Ja han arribat a la seva vida útil”, ha explicat Paneque en el marc de la celebració del Dia Mundial de la Meteorologia. De fet, l'objectiu de renovar-los ve de lluny. El va anunciar a inicis de 2022 l'aleshores consellera Teresa Jordà amb una inversió de 5,7 milions d'euros. Des del Meteocat s'explica que el procés no ha estat fàcil i que s'ha treballat molt per tal de tenir eines d'“última generació” que permetin a Catalunya “tenir els radars més punters del món”.
La renovació suposa canviar la cúpula, l'antena i tot el sistema d'emissió i recepció, explica Roger Vendrell, cap de l'àrea de Sistemes d'Observació Meteorològica. Mentre aquesta qüestió està encaminada, més problemàtica és l'adaptació dels edificis. De fet, de moment, cap empresa s'ha presentat a la licitació.
Si es resol aquest coll d'ampolla, l'objectiu del Departament de Territori és que aquest 2026 entrin en servei dos dels nous radars i els altres dos de cara al 2027.
Diferenciar pluja i neu
La neu és un dels meteors que més interès generen. El Meteocat disposa d'un producte que estima si la precipitació és sòlida o líquida, però amb un resultat encara força millorable.
Els nous radars seran molt més potents, però la gran novetat és que tenen una tecnologia dual, és a dir, que emetran en vertical i horitzontal. “Això ha de facilitar molt diferenciar el tipus de precipitació: pluja, neu o calamarsa”, apunta Vendrell en declaracions a Nació. Malgrat que encara no serà perfecte, “millorarà molt respecte a l'actual situació”.
Tres nous radars a l'Alt Pirineu entre 2027 i 2028
Moltes de les situacions de pluja -i també les nevades- no es mostren correctament als radars quan afecten l'Alt Pirineu. En el marc de les mesures per reduir el risc d'inundabilitat -i quan semblava que el Govern podria apostar pel tancament total o parcial dels càmpings més vulnerables-, es va optar per la construcció de tres noves instal·lacions en plena alta muntanya.
“Tindran una tecnologia completament diferent”, explica Vendrell. L'objectiu és licitar-los enguany, però la seva construcció -en aquest cas de zero- no serà fàcil. En situar-se per sobre dels 2.000 metres, els treballs es limiten a tres o quatre mesos, i això pot fer que no s'acabin el 2027 i calgui el 2028 per completar-ne la construcció.
Les dades d'avui, la protecció de demà
El 23 de març se celebra el Dia Mundial de la Meteorologia per commemorar la creació, el 1950, de l'Organització Meteorològica Mundial, agència de les Nacions Unides. Enguany, el lema era "Observar avui, per protegir demà" i a Catalunya s'ha celebrat amb un acte a l'Institut d'Estudis Catalans. "Hem passat del quart any més càlid a l'hivern més plujós de les darreres tres dècades", ha assenyalat Sarai Sarroca, directora del Meteocat. En aquest sentit, l'agència catalana produeix fins a 100.000 dades diàries, un element clau no només per a la predicció a curt termini sinó també per als models de canvi climàtic.