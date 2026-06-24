Catalunya registra quatre morts atribuïbles a les altes temperatures en dos dies d'onada de calor

Quatre persones han mort per causes atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dilluns passat, coincidint amb l’onada de calor. Són dades del Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diaria MoMo de l’Institut de Salut Carles III, que indiquen que, al conjunt de l’Estat, el nombre de morts s’enfila a les 43.
Mentrestant, Protecció Civil manté el pla Procicat en fase d'alerta per l’onada de calor que va començar diumenge i que es pot allargar almenys fins aquest dimecres a les comarques de Ponent abans de quedar superada. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès, fins aquest dimarts, 151 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures.
El Meteocat preveu que aquest dimecres, dia de Sant Joan, es tornin a assolir els 40 graus en punts de Ponent i zones properes, però també que sigui el darrer dia de temperatures extremes, ja que a partir de dijous començaran a recular.
Quan s'acabarà l'onada de calor?
El pic de l'onada es va viure dilluns amb registres de fins a 43 graus a Vilanova de Segrià i de més de 42 a Lleida, Alcarràs i Alfarràs. Ara bé, aquest dimarts els valors han tornat a ser absolutament anòmals amb diversos observatoris de Ponent entre els 40,5 i els 41,5 graus. De fet, un total de 14 estacions de sis comarques han superat el llindar de la quarantena.
Si no hi ha cap canvi inesperat, tot apunta que a partir de dijous es podrà dir adeu a l'onada de calor. Els termòmetres començaran a baixar -entre 2 i 3 graus respecte als valors del dia anterior- i, en principi, no s'assoliran els 40 graus enlloc. Ara bé, en cap cas es tracta d'una refrescada i els termòmetres continuaran força per sobre de la mitjana climàtica.
En aquest sentit, la tendència per als pròxims 10 dies es manté molt estable: calor -sense grans pujades ni baixades-, sol i la possibilitat de ruixats de tarda al terç nord del país.