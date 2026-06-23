L'onada de calor arriba a la fi: quan començaran a baixar les temperatures?

Una bona notícia i una de dolenta. La bona és que l'onada de calor s'acaba. La dolenta és que continuarà fent molta calor. El Meteocat preveu que aquest dimecres, dia de Sant Joan, es tornin a assolir els 40 graus en punts de Ponent i zones properes. En aquest sentit, ha activat un avís a 15 comarques amb la novetat que també afectarà l'Empordà. Serà el quart i darrer dia de temperatures extremes, ja que a partir de dijous començaran a recular.
Temperatures fins als 42 graus
El pic de l'onada es va viure dilluns amb registres de fins a 43 graus a Vilanova de Segrià i de més de 42 a Lleida, Alcarràs i Alfarràs.
Ara bé, aquest dimarts els valors han tornat a ser absolutament anòmals amb diversos observatoris de Ponent entre els 40,5 i els 41,5 graus. De fet, un total de 14 estacions de sis comarques han superat el llindar de la quarantena.
- Alcarràs (Segrià): 41,4 ºC
- Lleida - la Femosa (Segrià): 41,3 ºC
- Alfarràs (Segrià): 41,2 ºC
- Vilanova de Segrià (Segrià): 40,9 ºC
- Seròs (Segrià): 40,7 ºC
- Torres de Segre (Segrià): 40,5 ºC
- Vallfogona de Balaguer (Noguera): 40,4 ºC
- Vinebre (Ribera d'Ebre): 40,3 ºC
- el Canós (Segarra): 40,3 ºC
- Castellnou de Seana (Pla d'Urgell): 40,2 ºC
- El Poal (Pla d'Urgell): 40,2 ºC
- Baldomar (Noguera): 40,1 ºC
- Gimenells (Segrià): 40,1 ºC
- Albesa (Noguera): 40,0 ºC
Avís per calor en 15 comarques
El quart i darrer dia de la primera onada de calor els valors més elevats es tornaran a produir a Ponent. El Meteocat ha activat un avís a 15 comarques, cinc de les quals de nivell taronja. La gran novetat és que l'Alt i el Baix Empordà, que fins ara s'havien deslliurat dels valors més elevats, queden incloses en l'alerta.
- Alt Empordà: (avís groc)
- Anoia: (avís groc)
- Bages: (avís groc)
- Baix Empordà: (avís groc)
- Berguedà: (avís groc)
- Conca de Barberà: (avís groc)
- Garrigues: (avís taronja)
- Noguera: (avís taronja)
- Pallars Jussà: (avís groc)
- Pla d'Urgell: (avís taronja)
- Priorat: (avís groc)
- Ribera d'Ebre: (avís groc)
- Segarra: (avís groc)
- Segrià: (avís taronja)
- Solsonès: (avís groc)
- Urgell: (avís taronja)
Dijous continua la calor, s'acaba l'onada
Si no hi ha cap canvi inesperat, tot apunta que a partir de dijous es podrà dir adeu a l'onada de calor. Els termòmetres començaran a baixar -entre 2 i 3 graus respecte als valors del dia anterior- i, en principi, no s'assoliran els 40 graus enlloc. Ara bé, en cap cas es tracta d'una refrescada i els termòmetres continuaran força per sobre de la mitjana climàtica.
En aquest sentit, la tendència per als pròxims 10 dies es manté molt estable: calor -sense grans pujades ni baixades-, sol i la possibilitat de ruixats de tarda al terç nord del país.