El pic de l'onada de calor deixa fins a 43 graus i una nit de molt maldormir

L'onada de calor ha viscut aquest dimarts el seu pic. Tal com indicaven les previsions, els valors més elevats han deixat fins a 43 graus, en una jornada on quasi tot el país tenia avisos de perill del Meteocat. De fet, en un total d'onze comarques s'ha superat el llindar de la quarantena.
Més de 30 observatoris per sobre dels 40
L'estiu es va estrenar aquest diumenge amb els primers 40 graus de l'estiu. Concretament, es va superar en un total de vuit observatoris de Ponent. Ara bé, aquest dilluns, tal com s'esperava, la superació ha estat molt més general i, de fet, s'hi ha arribat en un total d'onze comarques i a 32 dels observatoris automàtics del Meteocat.
Els valors més elevats s'han tornat a registrar al Segrià amb màximes de fins a 43,0 ºC a Vilanova de Segrià, però també 42,4 a la partida de la Femosa de Lleida així com els els 42,1 d'Alcarràs i d'Alfarràs.
Les temperatures extremes també s'han registrat en altres comarques de Ponent com l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra i la Noguera. Fora d'aquest àmbit, destaca la Ribera d'Ebre, però també el Prepirineu -Pallars Jussà, Alt Urgell i Solsonès- així com el Bages i el Priorat.
- Vilanova de Segrià (Segrià): 43,0 ºC
- Lleida - la Femosa (Segrià): 42,4 ºC
- Alcarràs (Segrià): 42,1 ºC
- Vinebre (Ribera d'Ebre): 41,8 ºC
- el Poal (Pla d'Urgell): 41,7 ºC
- Alfarràs (Segrià): 41,6 ºC
- Castellnou de Seana (Pla d'Urgell): 41,6 ºC
- Gimenells (Segrià): 41,6 ºC
- Torres de Segre (Segrià): 41,5 ºC
- Torroja del Priorat (Priorat): 41,5 ºC
- Artés (Bages): 41,4 ºC
- Tremp (Pallars Jussà): 41,2 ºC
- Vallfogona de Balaguer (Noguera): 41,2 ºC
- Seròs (Segrià): 41,0 ºC
- Alguaire (Segrià): 40,9 ºC
Una nit de molt maldormir
Les temperatures extremes d'aquest dilluns anticipen una nit de molt maldormir. De fet, una quinzena de comarques tenen avisos de calor nocturna. No només al litoral central sinó també al prelitoral -on hi haurà nits tòrrides-, part de la Catalunya Central i també Ponent.
De cara a dimarts, els avisos de calor es mantenen ja més concentrats al terç oest del país. Concretament, afecten les comarques de Ponent -amb avisos taronja al Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell i la Noguera-, l'Alt Pirineu, el Prepirineu i l'altiplà Central.