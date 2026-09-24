L’excap de Carreteres nega haver cobrat suborns per afavorir una constructora

L’excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida Jordi Benet ha negat haver cobrat suborns o haver afavorit MJ Gruas en adjudicacions i certificacions d’obra pública. En el judici del cas Carreteres, ha admès, però, que mantenia una amistat de més de deu anys amb un dels socis de la constructora.
Benet, que s’enfronta a 12 anys de presó, ha reconegut que va informar MJ Gruas de la represa de les obres de la C-12 entre Lleida i Corbins abans que fos oficial. Ha justificat que ho va fer per responsabilitat i per poder accelerar els treballs abans de l’inici del curs escolar.
També ha negat que el sobre que un dels responsables de l’empresa li va anunciar que li deixaria contingués diners. Segons la seva versió, hi havia documentació pendent d’un expedient. La Fiscalia considera aquest episodi un dels indicis d’un possible suborn.
Un altre contracte investigat és el de conservació de carreteres de la zona de Ponts, adjudicat a MJ Gruas el 2014 per 5,59 milions d’euros. La Fiscalia sosté que Benet va beneficiar l’empresa en la valoració de les ofertes i que es van arribar a certificar uns 866.000 euros en treballs no executats. Els directius de la constructora ho han negat i han defensat que les certificacions podien incloure treballs previstos.
La investigació també va detectar 94.000 euros ingressats en efectiu per Benet entre 2011 i 2016. L’excap de Carreteres ha assegurat que provenien principalment dels lloguers de pisos. Els responsables de MJ Gruas han negat igualment haver pagat comissions i han atribuït les acusacions dels altres socis a disputes familiars.