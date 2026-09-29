L’ICS suspèn quatre anys una metgessa de la presó de Ponent per tres actuacions en guàrdies

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha sancionat amb quatre anys i tres mesos de suspensió de funcions una metgessa que treballava al Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida, per tres actuacions assistencials que l’organisme considera deficients durant guàrdies dels anys 2024 i 2025. L’expedient disciplinari li atribueix una “actitud passiva i mancada d’intervenció mèdica efectiva” davant d’una doble emergència, una actuació presumptament deficient durant una aturada cardiorespiratòria i diverses omissions en l’atenció d’una possible intoxicació.
La professional, adscrita a l’EAPP Ponent, ha recorregut la sanció per la via contenciosa administrativa. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat, però, suspendre cautelarment la sanció mentre es resol el procediment judicial.
El primer incident es va produir el 6 d’abril de 2024, quan es van registrar dues emergències gairebé simultànies als mòduls 7 i 1 de la presó. Segons l’ICS, la metgessa no hauria fet una valoració ni una intervenció mèdica adequada en el primer cas i hauria marxat per atendre l’ingrés d’un nou intern. L’organisme sosté que, arran d’això, una infermera va haver d’assumir la valoració i prendre decisions clíniques.
El segon episodi va tenir lloc el 8 de maig de 2025, quan un intern va patir una aturada cardiorespiratòria. Segons l’expedient, la doctora no hauria iniciat immediatament les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) ni hauria activat el SEM. El desfibril·lador extern automàtic (DEA) es va col·locar abans de sol·licitar l’ambulància. Un funcionari va declarar que la metgessa “es va quedar bloquejada” i que fins i tot li hauria preguntat: “Què faig, li tiro aigua?”. Els fets haurien començat cap a les 2.15 hores i l’ambulància no es va activar fins aproximadament les tres de la matinada.
El tercer cas es va produir l’11 de maig de 2025, quan una interna presentava una possible intoxicació. L’ICS considera que la metgessa no hauria completat la valoració ni dirigit adequadament l’atenció. Posteriorment, el SEM va administrar naloxona a la pacient, que es va recuperar. L’expedient també recull que la doctora hauria passat part de la nit en una sala de màquines situada fora del seu allotjament de guàrdia, sense comunicar-ho als funcionaris.
El TSJC rebutja suspendre cautelarment la sanció
La metgessa va recórrer la sanció davant del Tribunal d’Instància de Lleida, que es va inhibir del procediment, i posteriorment el cas va arribar al TSJC. La professional demanava que la suspensió de funcions quedés aturada cautelarment mentre es resol el procediment principal, al·legant que l’execució de la sanció li podia provocar perjudicis professionals, reputacionals i econòmics.
La Generalitat s’hi va oposar i el TSJC ha desestimat la petició de suspensió cautelar. Això significa que, de moment, la sanció continua vigent mentre es resol el recurs principal, sense que aquesta decisió anticipi el resultat definitiu del procediment judicial.