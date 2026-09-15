L'incendi forestal d'Alfarràs evoluciona favorablement

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi a Alfarràs, al Segrià, on s'ha hagut de confinar el nucli urbà d'Andaní per la proximitat amb el foc al torrent Regal de Viuda, una mesura que s'ha aixecat cap a les 19.15 hores d'aquest dimarts a la tarda. En aquests moments, 49 dotacions -130 efectius- dels Bombers continuen treballant per apagar l'incendi, que evoluciona favorablement. Segons els càlculs provisionals dels Agents Rurals, les flames afecten una superfície d'unes 20 hectàrees.
Segons ha informat el cos d'emergències, el foc s'ha declarat aquest dimarts a les quatre de la tarda. Ara, els Bombers prioritzen el flanc esquerre per evitar que s'obri amb el canvi de vent de ponent a marinada. Pel que fa a la resta de perímetre, asseguren que està "bastant contingut". També s'han desplaçat fins a la zona els Bombers d'Osca.
A causa de l'incendi, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Infocat i ha enviat un missatge Es-Alert als telèfons mòbils de la zona per demanar el confinament del nucli urbà d'Andaní. Una estona més tard, però, s'ha aixecat la mesura per la bona evolució del foc. D'altra banda, l'N-230 ha quedat tallada per prevenció. El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que, arran del tall, es fan desviaments cap a la C-26.
L'incendi afecta un territori amb zona de conreus, vegetació forestal, camps erms i turons, que fan evolucionar el foc mitjançant pujades i baixades. De moment, el foc crema una superfície aproximada de 20 hectàrees.