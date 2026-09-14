La UdL inicia el curs amb el 70% dels graus plens

El 70% dels graus que imparteixen els centres propis de la Universitat de Lleida (UdL) han començat el curs amb les places plenes. En concret, 35 de les 50 titulacions ja han penjat el cartell de «complet», a l'espera de la següent matrícula, prevista per al 15 d'octubre, després de la convocatòria extraordinària de les PAU. En total, poc més de 10.000 alumnes han iniciat aquest dilluns les classes en algun dels 55 graus i dobles graus que ofereix la universitat, entre centres propis i adscrits.
Dels més de 10.000 estudiants que han començat el curs 2026-2027, prop de 2.600 són alumnes de primer. D'aquests, 302 s'incorporen al campus Igualada-UdL, 20 a Tremp i 43 a la Seu d'Urgell, mentre que la resta ho fan als diferents centres de Lleida.
La UdL ha cobert globalment gairebé 2.600 de les 2.740 places de nou ingrés que oferia aquest curs. La comunitat universitària supera enguany les 19.000 persones, incloent-hi l'estudiantat, el personal docent i investigador (PDI) i el personal de gestió i serveis (PTGAS).
La rectora, Maria Àngels Balsells, s'ha mostrat satisfeta tant per les dades de matrícula com pel volum assolit pel conjunt de la comunitat universitària. «La xifra ens fa sentir orgullosos i demostra que la Universitat de Lleida és el motor de transformació del territori», ha destacat. Balsells ha remarcat que superar les 19.000 persones «posa en valor» la UdL com una institució «molt forta».
El carnet digital, principal novetat del curs
Una de les principals novetats d'aquest curs és la posada en marxa del carnet universitari digital, una aposta de la UdL per una opció més sostenible que permet portar la identificació al telèfon mòbil i reduir l'ús de plàstic.
L'alumnat de nou ingrés ha de demanar hora per activar-lo i l'únic requisit és haver formalitzat la matrícula. El carnet permet acreditar-se com a membre de la comunitat universitària, accedir a recursos com els de Biblioteca i Documentació i gaudir d'altres avantatges en serveis del territori.
El carnet físic passa a ser una «opció voluntària i excepcional» que es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs. Només és imprescindible per accedir als aparcaments de bicicletes dels campus de Rectorat, Cappont i Agrònoms.
La nova versió digital incorpora també el carnet europeu de l'estudiantat. La resta de membres de la comunitat universitària també poden activar el seu carnet digital a través de l'App UdL, que incorporarà progressivament noves funcionalitats, com ara un apartat de notícies, activitats i esdeveniments o un espai de participació.
Benvinguda als nous estudiants
L'Escola Politècnica Superior (EPS) ha suspès aquest dilluns les classes pel traspàs de qui fou el seu director entre 2011 i 2018, Francesc Giné de Sola. El centre, però, ha mantingut la sessió de benvinguda als estudiants de primer curs.
Com la resta de centres de la UdL, l'EPS ha programat sessions de matí i de tarda per presentar als nous alumnes els plans d'estudis, les instal·lacions i diferents serveis de la universitat, com el campus virtual, les biblioteques, l'Institut de Llengües, el servei d'Esports o la unitat de Relacions Internacionals.
A la Facultat de Dret, Economia i Turisme, el programa de benvinguda inclou una gimcana i un tour de descoberta del campus de Cappont, organitzats pel Consell de l'Estudiantat i l'alumnat mentor. A Igualada, la jornada acabarà amb un berenar a l'edifici Pla de la Massa.
Per la seva banda, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV) ha incorporat a les activitats de benvinguda presentacions del Col·legi de Veterinaris i de l'Associació de Biotecnòlegs de Catalunya.