La UdL vol avançar cap a la internacionalització de la formació dual

La Universitat de Lleida (UdL) vol potenciar la formació dual dels seus estudiants i, per fer-ho, es planteja portar-la al context europeu i estendre-la a altres titulacions més enllà de les Enginyeries i l'Educació. De fet, preveu incorporar aquesta combinació entre formació acadèmica i contractes amb empreses al nou grau previst en Ciència de Dades. Aquests objectius els recull el tercer informe que publica la Fundació Bertelsmann, organització sense ànim de lucre que treballa per a la millora de l'ocupabilitat juvenil a Espanya. El document se centra en explicar el model de formació dual de la universitat lleidatana, ja que el centre va ser-ne pioner en l'àmbit estatal. Aquest curs, uns 300 estudiants de la UdL reben aquesta formació.
L'edifici del Rectorat de la UdL ha acollit aquest dijous la presentació de l'informe "Construir des del territori: la formació dual a la Universitat de Lleida. Un cas pràctic", elaborat per la Fundació Bertelsmann. La rectora de la UdL, Maria Àngels Balsells, ha destacat a l'inici de l'acte que aquest model demostra "el compromís de la UdL amb el seu entorn", mentre que la directora de l'entitat que ha redactat l'informe, Carmen Sebrango, ha explicat de forma telemàtica que el model de la UdL "ha inspirat moltes universitats de la resta de l'Estat".
L'informe explica que una de les particularitats de la formació dual que s'ofereix a Lleida és "l'ús del contracte laboral com a element central, entenent l'alumne com un treballador en formació". També destaca la capacitat de la UdL per crear el currículum conjuntament amb les empreses, garantir un seguiment acadèmic estructurat i consolidar "una comunitat de firmes formadores compromeses amb el desenvolupament del talent jove". "No enviem l'estudiant a fer pràctiques, sinó a formar-se directament a les empreses. És a dir, part de la formació que deixa de rebre a la universitat la transferim a l'empresa", ha explicat el professor de l'Escola Politècnica Superior i promotor de la formació dual a la UdL, Ferran Badia.
En aquest sentit, Ramon Carulla, director de Persones, Sostenibilitat i Organització de Ros Roca, una de les empreses que participa del model dual de la UdL, ha destacat que aquest model "és una gran via de captació de talent". "Aquests joves venen a casa nostra i quan acaben els estudis ja estan plenament integrats", ha indicat Carulla, que ha afegit que en la darrera dècada han sumat una vintena de nous treballadors fruit d'aquest model.
Pel que fa als reptes de futur, l'informe planteja la possibilitat d'estendre l'experiència cap a àmbits com l'administració i direcció d'empreses o les ciències socials aplicades. També preveu internacionalitzar l'oferta amb estades de l'alumnat a l'estranger o col·laboracions amb empreses multinacionals. Badia també ha anunciat que la UdL treballa en un nou grau en format dual sobre Ciència de Dades. L'estrena d'aquesta oferta dependrà dels tràmits amb la Generalitat.
La Universitat de Lleida va ser pionera publicant l'any 2008 la primera normativa que estenia les pràctiques obligatòries a tots els graus, "una aposta iniciada abans de la regulació nacional", segons destaca el document. El 2012 va posar en marxa la modalitat dual d'Educació Primària, que és un dels tres graus que s'ofereixen actualment en aquest model, amb Arquitectura Tècnica i Edificació i Tècniques d'Interacció Digital i de Computació. També els màsters en Enginyeria Industrial, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Agronòmica i Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària.
Actualment, segons les dades de Bertelsmann, el 50% de les universitats espanyoles ofereixen alguna formació seguint aquest model més pràctic; sumant en global 37 graus i 22 màsters amb itineraris duals.