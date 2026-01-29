La UdL lidera un dels projectes subvencionats per preservar el patrimoni cultural immaterial

El Ministeri de Cultura, a través de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya, ha atorgat ajudes a tres iniciatives catalanes destinades a la conservació del patrimoni cultural immaterial, amb una dotació conjunta de 45.134,16 euros. Els projectes seleccionats tenen com a finalitat reforçar la recerca, la transmissió de coneixements i la difusió d’aquest llegat, tot promovent-ne la protecció i la funció social.
Un dels projectes destacats és el presentat per la Universitat de Lleida, centrat en la recuperació i l’estudi dels sabers tradicionals del sud del Segrià. La iniciativa posa el focus en el coneixement popular vinculat al territori i en la seva transmissió a les noves generacions, amb l’objectiu de preservar pràctiques i valors que formen part de la identitat local.
Les ajudes també han beneficiat una proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona, dedicada a la documentació i preservació de les construccions de pedra seca a la Serra del Montsant, i un projecte impulsat per l’Ajuntament d’Alt Àneu que analitza els usos tradicionals del bosc i la seva evolució al llarg del temps mitjançant una recerca etnològica.
En el conjunt de l’Estat, el Ministeri de Cultura ha destinat un total de 234.000 euros a finançar 18 projectes repartits en nou comunitats autònomes, seleccionats entre 138 propostes presentades a la convocatòria. Aquest programa, que es convoca anualment, vol impulsar iniciatives que contribueixin a la investigació, la salvaguarda i la difusió del patrimoni cultural immaterial, tot fomentant models sostenibles i reforçant el seu paper com a element viu i actiu dins la societat.