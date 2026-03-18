La direcció nacional de la CUP desautoritza l'aliança amb Junts a Tàrrega

L'ascens de Junts a l'alcaldia de Tàrrega, gràcies al pacte amb la CUP, ha generat un terratrèmol polític que ha traspassat els perímetres del consistori targarí. El fet que Rosa Maria Perelló hagi recuperat la vara de comandament municipal no ha agradat al secretariat nacional de la CUP, que ha sortit al pas per manifestar el seu rebuig frontal a l'operació.
Segons ha pogut saber Nació, des de la direcció de la formació s'apunta que la decisió dels cupaires de la capital de l'Urgell va en contra de les directrius marcades pel secretariat nacional i la mesa nacional. Segons fonts de l'organització, el màxim òrgan de decisió ja havia expressat prèviament el seu desacord amb una maniobra que col·loca una figura de Junts al capdavant del segon municipi de les terres de Lleida amb els vots de l'esquerra independentista.
La cúpula de la formació anticapitalista considera que l'entesa amb Junts a Tàrrega desdibuixa el projecte polític de la formació a escala nacional i contravé les línies vermelles establertes pel que fa a pactes de govern amb forces conservadores.
Una moció que s'esperava
La moció de censura contra Alba Pijuan (ERC) ha estat el desenllaç d’una tempesta que feia mesos que s’anunciava. Des del passat juliol, quan la CUP va abandonar l’executiu municipal deixant ERC i el PSC en una precària minoria, el govern de Pijuan navegava per aigües tèrboles. La fractura es va fer definitiva fa dues setmanes, quan Junts i els anticapitalistes van segellar un pacte de govern insòlit per l'abast de les seves diferències ideològiques, però pragmàtic en el seu objectiu: rellevar el lideratge d'Esquerra.
Junts i la CUP han sumat els vots necessaris per tombar el govern republicà. Perelló, que ja va portar la vara de comandament entre els anys 2011 i 2019, ha admès les "diferències ideològiques" entre les dues formacions, per bé que ha posat l'estima cap a la ciutat de Tàrrega com a element aglutinant que ha permès l'aliança per canviar l'executiu local.