Del campus a l’hemicicle: cinc estudiants de la UdL es posen a la pell de diputats

Cinc estudiants de la Universitat de Lleida han pres part en una nova edició de la Setmana del Parlament Universitari, una iniciativa que permet als participants conèixer de primera mà el funcionament de la cambra catalana mitjançant la recreació de l’activitat parlamentària.\r\n\r\nDurant la trobada, celebrada al Parlament de Catalunya, els alumnes van assumir el paper de diputats i diputades, participant en debats, negociacions i votacions sobre diferents iniciatives legislatives. Entre aquestes, es va debatre un projecte de llei sobre la renda garantida i una declaració institucional centrada en l’ocupació juvenil.\r\n\r\nLa representació de la UdL va comptar amb la participació de l’estudiant Paula Núñez, que va intervenir al ple en qualitat de portaveu d’un dels grups parlamentaris de la simulació. L’activitat està coordinada des de la Facultat de Dret, Economia i Turisme per la professora Maria Jesús Gómez Adillón, amb el suport d’altres docents del centre que també van assistir a la sessió final. També van assistir a la sessió plenària els professors del departament d’Economia i Empresa Maria Cinca Bendicho, Joan Ramon Vila i Sergi López.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLa UdL vol avançar cap a la internacionalització de la formació dual \r\n\r\n\r\n \r\n