El turisme lleidatà tanca el cap de setmana de la Diada amb una ocupació superior al 80%

Els allotjaments turístics del Pirineu i les comarques de Ponent han registrat una bona afluència de visitants durant el cap de setmana llarg de la Diada, amb una ocupació mitjana que ha superat el 80% i alguns establiments que han assolit el ple. Els resultats han complert les previsions del sector i han deixat una valoració positiva al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, ha destacat la satisfacció pels “bons resultats obtinguts” i ha remarcat que aquestes dades confirmen que l’oferta turística lleidatana és capaç d’atreure visitants durant tot l’any, més enllà de les temporades de vacances.
Els hotels del Pirineu han assolit els registres més elevats, amb una ocupació d’entre el 90 i el 95%, mentre que els establiments hotelers de les comarques de Ponent han registrat una ocupació del 40%.
Pel que fa als càmpings, el bon temps ha afavorit especialment l’ocupació dels bungalous, que s’ha situat en el 85%. En canvi, l’acampada ha assolit un 35% d’ocupació. El turisme rural també ha mantingut un bon comportament, amb una ocupació aproximada del 80%.
Les activitats de turisme actiu al riu Noguera Pallaresa també han viscut un cap de setmana de molta activitat. Segons ha explicat Serrano, les reserves per a les propostes aquàtiques han arribat al 80%, fet que posa de manifest l’atractiu d’aquest tipus d’experiències entre els visitants.
En aquest sentit, la temporada de ràfting i turisme actiu encara té recorregut durant les pròximes setmanes. El vicepresident del Patronat ha assenyalat que l’activitat s’allargarà aproximadament un mes més i que es manté “especialment dinàmica durant els caps de setmana”.
Aquesta temporada coincideix, a més, amb el 40è aniversari de les primeres baixades de ràfting al riu Noguera Pallaresa, una efemèride que posa en valor la trajectòria d’una activitat que s’ha convertit en un dels principals reclams turístics del Pirineu lleidatà.
Les dades del pont de la Diada reforcen, així, la importància del turisme d’interior i de muntanya com a motor d’activitat econòmica al territori, amb una oferta que combina allotjaments, natura, gastronomia i activitats d’aventura durant bona part de l’any.