Condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega

La secció de menors del Tribunal d’Instància de Lleida ha condemnat a sis anys d’internament i dos anys de llibertat vigilada el jove que l’agost de l’any passat va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. El condemnat tenia 17 anys quan van passar els fets i actualment ja és major d’edat. Aquest dilluns ha reconegut l’autoria en una vista de conformitat i ingressarà pròximament en un centre de justícia juvenil de Lleida. La sentència estableix també una indemnització de 241.000 euros, que haurà d’assumir solidàriament amb els seus pares.
Els fets es remunten a la matinada del 21 d’agost de 2025, quan una baralla al portal del domicili del menor, al carrer de Sant Pelegrí de Tàrrega, va acabar amb la víctima, Juan Guerrero, greument ferida. El jove, de 18 anys, va rebre almenys dues ganivetades i va ser evacuat en estat crític per efectius del SEM a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on finalment va morir. Els Mossos van detenir el menor com a presumpte autor i el jutjat de guàrdia en va decretar l’internament en règim tancat.
El jove va passar nou mesos internat, el màxim que preveu la normativa, i el maig passat va quedar en llibertat vigilada mentre esperava la celebració del judici. La vista estava prevista per aquest dilluns i dimarts, però finalment Fiscalia, defensa i acusació particular han pactat una conformitat. Les acusacions reclamaven inicialment vuit anys d’internament, però l’acord ha fixat la pena en sis anys per un delicte d’homicidi amb l’agreujant d’abús de superioritat, més els dos anys de llibertat vigilada.
La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha qualificat de “molt injusta” la resolució i ha criticat que el condemnat no compleixi una pena de presó. Guerrero ha assegurat que la sentència no representa un consol per a la família i ha anunciat que continuarà reclamant una reforma de la Llei del Menor. La mare ha explicat que ja ha aconseguit més de 70.000 signatures en aquesta nova campanya, després que el passat abril ella i quatre famílies més lliուressin al Congrés unes 130.000 signatures per demanar un enduriment de les penes pels delictes greus comesos per menors.
La vista s’ha celebrat a porta tancada al Palau de Justícia de Lleida, amb un ampli desplegament dels Mossos d’Esquadra als voltants de l’edifici. Mentre durava la compareixença, familiars i amics de Juan Guerrero s’han concentrat a l’exterior per expressar el seu rebuig a la condemna. La concentració s’ha desenvolupat sense incidents.