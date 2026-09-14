Fira Tàrrega tanca amb rècord de programadors i reclama més recursos

Fira Tàrrega ha tancat la 46a edició consolidant-se com un mercat estratègic per a les arts escèniques de carrer, amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats procedents de 28 països. L’organització reclama més estructura i un replantejament econòmic per afrontar els nous reptes, amb l’objectiu d’arribar als 2 milions d’euros de pressupost. Els espectacles de pagament han assolit un 78,80% d’ocupació, amb 49 sessions exhaurides de 80, i es preveu superar el 80%.
El certamen ha comptat enguany amb un pressupost d’1.267.000 euros, amb un 83,26% d’aportacions públiques. L’Ajuntament de Tàrrega hi ha afegit una aportació extraordinària de 30.000 euros que ha permès convertir en gratuïtes o rebaixar el preu de més de 7.000 entrades, fent que el 60% dels espectacles fossin gratuïts. La directora executiva, Abigail Ballester, ha defensat la necessitat de buscar noves vies de finançament per garantir la sostenibilitat, l’accessibilitat i l’adaptació climàtica de la Fira.
El talent emergent ha estat un dels grans protagonistes de la programació, amb 32 companyies que hi han actuat per primera vegada, un 57% del total. La 46a edició ha presentat 57 espectacles, 20 dels quals han estat estrenes absolutes i quatre estrenes a l’Estat espanyol. La programació ha inclòs propostes catalanes, estatals i internacionals, amb una presència destacada de companyies lleidatanes.
El bon temps i la coincidència amb dies festius han afavorit l’arribada de milers de visitants a Tàrrega. La directora artística, Anna Giribet, ha valorat molt positivament la resposta del públic a les propostes emergents i ha destacat la qualitat i l’arriscament de les noves companyies. Amb aquesta edició, Fira Tàrrega reforça el seu paper com a espai de descoberta, renovació i projecció de les arts escèniques.