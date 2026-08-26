Cervera posa els infants a punt per a l’Aquelarre

Cervera ja viu l’escalf previ a l’Aquelarre 2026, i els més petits de la ciutat també tenen un paper protagonista. Un centenar d’infants i joves d’entre 3 i 13 anys participen aquests dies en els tallers de preparació de l’Aquelarret, la versió infantil de la gran festa de la capital de la Segarra.
Les activitats es fan cada tarda, fins divendres, a l’escola Mossèn Josep Arques. Durant aquests dies, els participants aprenen i assagen diferents disciplines vinculades a l’Aquelarre. Els més petits dediquen les sessions a preparar disfresses i capgrossos, mentre que altres grups treballen la percussió. Els més grans s’atreveixen amb un dels elements més espectaculars de la cercavila: caminar amb xanques.
La proposta combina els infants que s’hi estrenen aquest any amb altres participants que ja fa temps que formen part de l’Aquelarret. De fet, molts hi han anat creixent i, a mesura que han complert anys, han passat pels diferents tallers.
La coordinadora de l’activitat, Anna Llort, explica que l’objectiu és que els nens i nenes coneguin les diferents disciplines de l’Aquelarre i, sobretot, que visquin la festa des de dins. Tot el que han après durant la setmana ho exhibiran dissabte davant del públic.
Els tallers són impulsats per l’escola de teatre La Caserna, amb la participació dels Bombollers de Cervera, els Gegants de Cervera i Alea Teatre. L’activitat acompanya l’Aquelarret pràcticament des dels seus inicis i forma part del programa oficial de la festa des de l’any 1998.
Una cercavila que ja frega els 300 participants
Tot el treball d’aquesta setmana desembocarà dissabte a la tarda en la cercavila de l’Aquelarret, que obrirà els actes del dia central de l’Aquelarre. La comitiva sortirà a les sis de la tarda de la plaça Universitat i avançarà fins a la plaça Magdalena de Montclar.
Allà, els participants seran rebuts per l’Astarot Júnior i les diablesses Súcube i Lilith. La festa continuarà amb els lluïments dels diferents grups i l’aparició del Cabronet, abans d’arribar al foqueralet i l’escumada.
L’Aquelarret s’ha convertit en una de les cites consolidades de la festa cerverina i any rere any ha anat guanyant participants. Actualment, la cercavila ja s’acosta a les 300 persones entre infants, joves i participants dels diferents grups.
Un cop acabada la festa infantil, Cervera donarà pas a la gran nit de l’Aquelarre. A les 23 hores començarà l’espectacle central amb l’encesa de la Universitat, mentre que la celebració arribarà al seu moment culminant ben entrada la matinada amb l’aparició i l’escorreguda del Mascle Cabró.