El Govern recordarà Josep Guinovart el 2027 en el centenari del seu naixement

Josep Guinovart serà una de les figures que la Generalitat posarà especialment en valor durant el 2027, coincidint amb el centenari del seu naixement. El pintor, dibuixant i gravador va néixer a Barcelona el 20 de març de 1927, però va mantenir un fort vincle amb Agramunt, d’on era originària la seva mare.
El Govern ha inclòs Guinovart entre les 21 commemoracions oficials previstes per a l’any vinent, un programa que vol recuperar i difondre el llegat de personalitats i episodis que han tingut una incidència destacada en la trajectòria de Catalunya.
La commemoració permetrà reivindicar la trajectòria d’un dels artistes catalans més rellevants de la segona meitat del segle XX. Guinovart és una figura cabdal de l’art català contemporani i un dels principals exponents de l’informalisme i l’abstracció a Catalunya. La seva obra, marcada per una constant experimentació amb formes, materials i textures, el va convertir en un dels creadors més singulars de la seva generació.
El centenari tindrà, per tant, una significació especial a les terres de Ponent i, especialment, a Agramunt, municipi amb el qual l’artista va estar estretament vinculat a través de la seva família i que posteriorment es convertiria també en un dels espais més importants per preservar i difondre la seva obra.
Guinovart formarà part d’un programa de commemoracions que combinarà figures de diferents àmbits amb episodis de rellevància històrica. En total, el calendari del 2027 inclourà quatre efemèrides històriques i disset personalitats vinculades a la cultura, la ciència, la política i la vida social del país.
Entre els aniversaris que es recordaran hi ha els 50 anys del retorn de Josep Tarradellas de l’exili, així com el mig segle de les primeres mobilitzacions a Catalunya vinculades a l’orgull gai i al 8 de març. També es commemorarà el mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva de Déu.
El llistat de personalitats homenatjades es completa amb noms com Josep Trueta, Emília Xargay, Pere Portabella, Carme Julià, Josep Maria Espinàs, Josep Maria Subirachs, Rosa Sabater, Oriol Martorell, Joan Reventós i Carmina Virgili.