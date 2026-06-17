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Societat

Alea Teatre prepara un Aquelarre inspirat en el Mil·lenari de Cervera i la llegenda del rei Boig

Pol Bosch i Gemma Oriol repeteixen al capdavant de la direcció artística

  • La Reina de la Nit amb les seves filles durant l'acte central de la 48a edició de l'Aquelarre

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Publicat el 17 de juny de 2026 a les 16:38

La companyia cerverina Alea Teatre continuarà al capdavant de la direcció artística de l'Aquelarre de Cervera i ja treballa en l'espectacle central de la 49a edició, que tindrà lloc del 28 al 30 d'agost.

La proposta ideada pels directors artístics Pol Bosch i Gemma Oriol estarà estretament lligada a la commemoració del Mil·lenari de Cervera i a una de les llegendes més emblemàtiques de la ciutat: la del rei Boig. L'espectacle plantejarà un viatge simbòlic als orígens de la bogeria del monarca i aprofundirà en la manera com l'exercici del poder el va acabar consumint fins a conduir-lo a la pèrdua de la raó.

En aquest relat hi tindrà un paper destacat Lilit, figura associada als instints més foscos i a la temptació, que es convertirà en el detonant de la caiguda del rei cap al deliri.

Sense renunciar al caràcter transgressor, irreverent i espectacular que defineix la festa, el muntatge de la nit de dissabte combinarà patrimoni, imaginari popular i grans efectes visuals per oferir una nova experiència col·lectiva al cor de la capital de la Segarra.

L'espectacle tornarà a transformar els carrers i places de la ciutat en un gran escenari ple de foc, música, ritual i simbolisme, amb la participació de diverses entitats locals, entre les quals destaquen el Ball de Diables de Cervera Carranquers, la Band Tokades, els Bombollers de Cervera i el Grup de Geganters de Cervera.

Una companyia estretament vinculada a l'Aquelarre

Al llarg de les darreres dècades, Alea Teatre ha mantingut una estreta relació amb la direcció artística de l'Aquelarre, convertint-se en una de les peces clau de l'evolució visual i escènica de la celebració.

La companyia destaca per la seva capacitat de coordinar grans equips humans i tècnics i per crear espectacles que fusionen arts escèniques, cultura popular i participació ciutadana, contribuint a consolidar l'Aquelarre com una de les festes més singulars i reconegudes de Catalunya.

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