Alea Teatre prepara un Aquelarre inspirat en el Mil·lenari de Cervera i la llegenda del rei Boig

La companyia cerverina Alea Teatre continuarà al capdavant de la direcció artística de l'Aquelarre de Cervera i ja treballa en l'espectacle central de la 49a edició, que tindrà lloc del 28 al 30 d'agost.
La proposta ideada pels directors artístics Pol Bosch i Gemma Oriol estarà estretament lligada a la commemoració del Mil·lenari de Cervera i a una de les llegendes més emblemàtiques de la ciutat: la del rei Boig. L'espectacle plantejarà un viatge simbòlic als orígens de la bogeria del monarca i aprofundirà en la manera com l'exercici del poder el va acabar consumint fins a conduir-lo a la pèrdua de la raó.
En aquest relat hi tindrà un paper destacat Lilit, figura associada als instints més foscos i a la temptació, que es convertirà en el detonant de la caiguda del rei cap al deliri.
Sense renunciar al caràcter transgressor, irreverent i espectacular que defineix la festa, el muntatge de la nit de dissabte combinarà patrimoni, imaginari popular i grans efectes visuals per oferir una nova experiència col·lectiva al cor de la capital de la Segarra.
L'espectacle tornarà a transformar els carrers i places de la ciutat en un gran escenari ple de foc, música, ritual i simbolisme, amb la participació de diverses entitats locals, entre les quals destaquen el Ball de Diables de Cervera Carranquers, la Band Tokades, els Bombollers de Cervera i el Grup de Geganters de Cervera.
Una companyia estretament vinculada a l'Aquelarre
Al llarg de les darreres dècades, Alea Teatre ha mantingut una estreta relació amb la direcció artística de l'Aquelarre, convertint-se en una de les peces clau de l'evolució visual i escènica de la celebració.
La companyia destaca per la seva capacitat de coordinar grans equips humans i tècnics i per crear espectacles que fusionen arts escèniques, cultura popular i participació ciutadana, contribuint a consolidar l'Aquelarre com una de les festes més singulars i reconegudes de Catalunya.