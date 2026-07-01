Doctor Prats encapçalarà el cartell de l’Aquelarre de Cervera

L’Aquelarre de Cervera ja té una de les seves grans atraccions confirmades: Doctor Prats serà el grup protagonista de la nit musical de dissabte 29 d’agost. La banda actuarà a la plaça Magdalena de Montclar a mitjanit per presentar el seu nou disc, F5, un treball que marca el retorn del grup després d’un període d’aturada i que coincideix amb els seus deu anys de trajectòria.
La festa, una de les cites més multitudinàries de la capital de la Segarra, s’ha presentat aquest dimarts amb la mirada posada en una edició marcada pel Mil·lenari de Cervera. L’espectacle central, creat per Alea Teatre, estarà dedicat al rei Boig, una figura vinculada a una de les llegendes més fosques de la ciutat, i combinarà patrimoni, foc, música i cultura popular.
L’acte principal tornarà a tenir lloc dissabte 29 d’agost amb l’aparició del Mascle Cabró a Cal Racó, després d’un recorregut que mobilitzarà més de 200 participants i diverses entitats locals. La programació començarà, però, el 24 d’agost amb els primers actes de l’Aquelarret infantil.
El cap de setmana també inclourà la Trobada de Bestiari i la Cercavila de Foc, la Fira del Gran Boc amb una vuitantena de parades relacionades amb l’esoterisme i la cultura alternativa, i una àmplia oferta musical amb grups com Partiperes, Mercabanda, Les Wilma’s, The Papa’s and the Popo’s i diversos DJ.
L’Ajuntament manté un pressupost d’uns 200.000 euros per a l’edició d’enguany, amb el suport d’Estrella Damm, la Generalitat i la Diputació de Lleida.