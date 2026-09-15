L'Ateneu Popular de Lleida obre el curs amb una vintena d'activitats

L’Ateneu Popular de Ponent dona el tret de sortida a un nou curs amb una programació farcida de propostes culturals, formatives i d’oci adreçades als socis i sòcies de l’entitat, però també obertes al conjunt de la ciutadania. En total, el nou programa inclou prop d’una vintena d’activitats, entre les quals hi ha iniciatives que ja formen part de la trajectòria de l’Ateneu i algunes novetats.
Una de les incorporacions d’aquest curs és un monogràfic d’art dedicat a Hieronymus Bosch, ‘El Bosco’, que anirà a càrrec de l’historiador de l’art Marc Borràs Espinosa. La proposta permetrà aprofundir en la figura i l’obra d’un dels artistes més singulars de la pintura europea.
El teatre també recupera protagonisme amb la reactivació del grup de teatre de l’Ateneu, que començarà una nova etapa des de zero. El projecte inclourà tallers específics de veu, elocució i memòria, pensats especialment per a les persones interessades en el món de l’art dramàtic i en la formació escènica.
La programació incorpora igualment un curs de poesia, destinat tant a descobrir aquesta disciplina literària com a compartir lectures i comentaris de textos de diferents autors. L’activitat estarà coordinada per Montserrat Torres.
Pel que fa a la narrativa, l’Ateneu manté el curs de narrativa creativa impartit per l’escriptor i periodista David Marín. La formació està pensada tant per a persones que s’inicien en l’escriptura com per a aquelles que ja treballen en un projecte i volen aprofundir-hi. Les sessions combinaran classes pràctiques, lectures i exercicis centrats en les principals eines de l’ofici d’escriure.
L’activitat física continua tenint un pes destacat dins la programació. La principal novetat en aquest àmbit són els balls en línia, que aniran a càrrec d’Amadeu Casals, de l’escola Amaball. Al mateix temps, continuen propostes consolidades com la gimnàstica de manteniment, el ioga, el taitxí i la dansa.
En l’àmbit musical, l’entitat manté l’Aula de Música i les corals Xiroia i Schola Cantorum. La programació es completa amb activitats i seccions com el modelisme ferroviari, les converses d’anglès i francès i el servei de biblioteca, entre altres propostes.
Per consultar les dates, els horaris i les condicions d’inscripció, les persones interessades poden adreçar-se a les oficines de l’Ateneu Popular de Ponent, situades al carrer Pau Claris, 10, de Lleida, trucar al 973 247 172 o contactar amb l’entitat a través del correu ateneu@ateneulleida.cat.
L’Ateneu inaugura la temporada d’exposicions amb "Un sentit compartit"
Paral·lelament a la nova programació d’activitats, l’Ateneu Popular de Ponent dona inici a la seva nova temporada d’exposicions amb la mostra ‘Un sentit compartit’, dels artistes Pere G. Sandoval i Natàlia G. Sesé.
L’exposició parteix de la voluntat dels dos creadors d’experimentar amb diferents gestos i naturaleses materials i explorar les maneres com aquests elements intervenen en el procés creatiu. La mostra presenta una sèrie de gravats i pintures fruit d’una experimentació que els mateixos artistes defineixen com a radical.
Les obres permeten observar també el diàleg i la retroalimentació entre Sandoval i Sesé, a través d’un conjunt de peces que posen en relació les seves respectives maneres d’entendre i desenvolupar el procés artístic.
La inauguració de "Un sentit compartit" serà dimecres a les set de la tarda a les instal·lacions de l’Ateneu Popular de Ponent.