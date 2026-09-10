Balaguer es transformarà en una vila medieval del 25 al 27 de setembre amb una nova edició de l’Harpia

El Centre Històric de Balaguer tornarà a fer un salt enrere en el temps amb la celebració d’una nova edició de l’Harpia Balaguer Medieval, que enguany canvia les dates habituals i tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de setembre de 2026. Durant tot el cap de setmana, carrers i places de la ciutat s’ompliran de mercats, espectacles, música, gastronomia, recreacions històriques i activitats per a tots els públics.
La proposta vol convertir Balaguer en una autèntica vila medieval, amb diferents espais temàtics repartits pel Centre Històric. L’objectiu és que tant els veïns com els visitants puguin passejar per la ciutat i descobrir com era la vida a l’edat mitjana a través d’una programació especialment pensada per combinar història, patrimoni, cultura i entreteniment.
El Mercat Medieval serà un dels grans epicentres de la festa. La plaça del Mercadal acollirà desenes de parades i activitats que recrearan l’ambient dels antics mercats. L’espai obrirà portes divendres a partir de les 17 h, mentre que dissabte i diumenge funcionarà de 10 a 21 h.
La gastronomia i la música també tindran un paper destacat a l’Espai Les Tavernes, situat a la mateixa plaça del Mercadal. Aquest punt es convertirà en un dels principals espais de reunió durant la fira, amb una oferta gastronòmica acompanyada de concerts en directe.
La programació musical començarà divendres amb les actuacions de La Torna i Troba d’Ors. Dissabte serà el torn de Taraska, al vermut, i de ROS i All Foll, al vespre. Diumenge, la música continuarà amb Tincatinc al migdia i Sonsoni al vespre, en una proposta que recorrerà estils com el folk, la música tradicional i l’electrofolk.
La cuina medieval també sortirà dels recintes de la fira amb la iniciativa Mossades Medievals. Del 24 al 27 de setembre, diversos bars, restaurants i pastisseries de Balaguer participaran en aquesta ruta gastronòmica, que permetrà tastar elaboracions inspirades en la cuina de l’època.
A més, omplir un pergamí amb el segell de sis establiments participants donarà accés al sorteig de diversos premis: onze vals de 25 euros per gastar als establiments adherits i tres lots de productes de proximitat. La iniciativa s’ha impulsat conjuntament amb les associacions de comerciants de la ciutat amb la voluntat de dinamitzar el comerç i la restauració locals.
El diumenge també hi haurà l’oportunitat de compartir un àpat de germanor amb ambient medieval. L’Associació Comerç Balaguer Històric organitzarà dinars al carrer d’Avall, a càrrec de l’Arrosset, i al carrer Major, amb Cuinats Graells. Les persones interessades podran inscriure-s’hi.
Un dels espais més immersius serà el Campament Medieval, que s’instal·larà a la plaça del Mercadal amb la participació del grup Medievalis. El públic podrà descobrir de prop diferents aspectes de la vida medieval i veure com es desenvolupaven activitats i oficis propis de l’època.
Durant el cap de setmana s’hi faran demostracions de filat i teixit, exhibicions d’armes i armadures i treballs de forja, així com activitats de recreació històrica. Entre les propostes hi haurà Armant al cavaller, que mostrarà el procés d’equipament dels nobles abans d’anar a la guerra, i el Pas d’armes, amb tornejos de cavallers i escuders, combats i exhibicions de guerrers.
Els més petits també disposaran del seu propi espai d’aventures medievals. La plaça del Pou es convertirà en l’Espai Infantil, on els infants podran participar en activitats i tallers pensats per viure la festa en primera persona.
Una de les propostes serà l’Escola del Castell Formós, organitzada pel centre d’esplai Santa Maria i dirigida a nens i nenes d’entre 4 i 12 anys. Els participants podran convertir-se simbòlicament en defensors i defensores del regne a través de diferents activitats.
El programa infantil inclourà també circ, jocs, titelles i tallers. La Cia. Batec de Circ oferirà activitats de malabars i equilibris, mentre que al carrer Major hi haurà jocs de fusta. La programació es completarà amb espectacles com Bruixot Esclot i les seves bombolles, tallers d’espases de goma escuma, elaboració de pergamins, l’espectacle de titelles El falcó i el príncep, tallers de cuina medieval i el conte El tresor del drac Rebuf.
L’Harpia també recuperarà els antics oficis i les formes de vida tradicionals. Al carrer d’Avall, una mostra d’oficis permetrà observar diferents tècniques i feines d’altres temps a través de tallers interactius que comptaran també amb la participació dels comerços del carrer.
El carrer Major es transformarà en el carrer dels gremis i l’esoterisme, mentre que el safareig de la Reguereta tornarà a ser un punt de recreació històrica. L’Associació Dona Rural hi mostrarà com es feia antigament la bugada, utilitzant cendra i aigua molt calenta.
La festa s’estendrà per tot el Centre Històric amb cercaviles, espectacles itinerants i actuacions musicals. Entre les activitats previstes hi haurà la Guàrdia Irreal, King Magus, El ball de l’ós, A cop de gralla, Duel de grallers i el Gegant de Vímet.
El carrer Major també acollirà el Carrer de l’Esoterisme, on tres tarotistes oferiran una aproximació al món de les supersticions, les creences, la màgia i el misteri.
La recreació de l’època arribarà també al vestuari dels participants. L’organització facilitarà el lloguer de roba d’època per a totes les edats i anima els visitants a vestir-se com a habitants d’una vila medieval durant els tres dies de celebració.
El programa es completarà amb diverses activitats vinculades al patrimoni de Balaguer. Entre aquestes hi haurà visites guiades al Palauet de la Muralla, un tast medieval a la Casa del Miracle, al carrer del Miracle, i el joc de l’Harpieta Les mules perdudes del mercader.
Amb aquesta nova edició, l’Harpia Balaguer Medieval aposta per una experiència global que combina recreació històrica, patrimoni, gastronomia, música i participació ciutadana. Durant tres dies, el Centre Històric es convertirà en un gran escenari medieval pensat per descobrir Balaguer des d’una perspectiva diferent i oferir activitats per a públics de totes les edats.