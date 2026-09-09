Mor als 86 anys l'escolapi balaguerí Andreu Trilla

L'escolapi Andreu Trilla i Llobera, nascut a Balaguer l’any 1940, ha mort aquest dimecres després d’una vida dedicada a l’ensenyament, la traducció i l’acció social. Llicenciat en Teologia i diplomat en Magisteri, Trilla va desenvolupar una llarga trajectòria vinculada a l’Escola Pia de Catalunya, de la qual va arribar a ser provincial durant dotze anys. Trilla ha patit una caiguda a casa seva de la qual no s'ha pogut recuperar.
Al llarg dels anys va compaginar la tasca docent amb una intensa activitat intel·lectual. Va exercir com a professor de català per a adults i va fer nombroses traduccions del castellà, el francès i l’italià per a ús intern de l’Escola Pia de Catalunya. També va treballar com a traductor i corrector, una activitat que va mantenir en paral·lel a la seva dedicació a l’ensenyament.
La seva trajectòria va estar marcada igualment pel compromís social, especialment amb les persones en situació de vulnerabilitat i en l’àmbit del quart món.
Aquesta dimensió social va formar part d’una concepció de l’educació que anava més enllà de les aules i que situava l’acompanyament i la dignitat de les persones al centre de la seva activitat.
Com a traductor, una part destacada de la seva obra va estar vinculada a l’escriptora i psicoanalista francesa Marie Balmary. Trilla va traslladar al català diverses de les seves obres, entre les quals "El monjo i la psicoanalista", "L’origen diví", "Freud fins a Déu" i "El sacrifici prohibit. Freud i la Bíblia". També va traduir "Anirem tots al paradís", escrit per Balmary amb Daniel Marguerat.