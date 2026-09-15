Detinguts dos lladres per intentar assaltar un edifici del Centre Històric de Balaguer

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 10 de setembre dos joves, de 20 i 25 anys, com a presumptes autors d’un robatori amb força en grau de temptativa al Centre Històric de Balaguer.
Segons la investigació policial, els dos individus haurien accedit a la coberta d’un immoble situat al carrer dels Teixidors, on presumptament van actuar amb el mètode conegut com a ‘butrón’. La seva intenció hauria estat entrar en una de les golfes després de retirar diverses teules i obrir un forat a la teulada. L’objectiu, presumptament, era apoderar-se de plom i d’altres objectes susceptibles de tenir valor, però finalment no haurien pogut accedir a l’interior.
Els investigadors també els relacionen amb una segona actuació dins del mateix edifici. En aquest cas, presumptament haurien retirat una reixa d’una altra golfa, tot i que no haurien aconseguit sostreure cap objecte.
La intervenció dels veïns va resultar determinant per identificar els sospitosos. Diverses persones del barri van alertar els agents de la Guàrdia Urbana i van facilitar-los informació sobre els presumptes autors. Posteriorment, els Mossos d’Esquadra van assumir les actuacions i van procedir a la seva detenció.
Després de passar per dependències policials, els dos arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs, a l’espera de les actuacions judicials corresponents.
Aquest dimarts 15 de setembre, els dos acusats compareixen davant els jutjats de Balaguer en el marc d’un judici ràpid pels fets que haurien tingut lloc cinc dies abans.
Els episodis han tornat a posar sobre la taula la preocupació d’una part dels residents del Centre Històric de Balaguer per la seguretat i la necessitat de mantenir una actitud activa davant qualsevol conducta delictiva.