Lleida es convertirà del 15 al 19 de març en l’epicentre de la formació professional a Catalunya amb la primera Fira d’Oficis, un nou esdeveniment que concentrarà per primer cop en un únic espai les 35 competicions del Catskills. La fira, coorganitzada per l’Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida, també inclourà unes jornades per debatre el futur dels oficis a Catalunya de cara al 2030. Les activitats tindran lloc al Palau de Vidre i a la Fira de Lleida.
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha destacat que la nova fira farà que la ciutat esdevingui «l’epicentre de l’FP a Catalunya» durant cinc dies. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha remarcat que l’esdeveniment convertirà la capital del Segrià en un «gran aparador de l’FP».
Les 35 competicions del Catskills, reunides per primer cop
La principal novetat de la Fira d’Oficis és que concentrarà, per primera vegada, les 35 proves del Catskills en un únic recinte. Aquest programa de campionats permet als estudiants de formació professional demostrar les seves habilitats i competències adquirides durant els estudis.
En total, hi participaran unes 300 persones, i la competició servirà per seleccionar els representants catalans que prendran part en el campionat estatal Spainskills.
La fira comptarà amb la participació de més de 140 centres educatius i prop de 250 docents, entre entrenadors i experts. Els organitzadors preveuen també l’assistència de milers de visitants, entre alumnat, famílies, professorat, empreses i representants de les administracions.
Un espai d’orientació per als futurs estudiants
Més enllà de les competicions, la Fira d’Oficis vol esdevenir un punt de trobada i orientació per als joves que es plantegen estudiar formació professional. En aquest sentit, l’esdeveniment estarà obert a alumnes d’ESO i batxillerat, que podran conèixer de prop les diferents especialitats i sortides professionals.
Com a novetat, la pròxima edició del Catskills incorporarà l’habilitat d’intel·ligència artificial aplicada als sectors industrials, que es presentarà en fase demostrativa.
Les primeres Jornades dels oficis miraran cap al 2030
La Fira d’Oficis també inclourà les primeres Jornades dels oficis, un espai de ponències i debat centrat en l’horitzó 2030 dels oficis a Catalunya. El programa i els detalls de les jornades es presentaran pròximament.
Durant aquestes sessions, el Govern presentarà una Declaració amb deu objectius que han de guiar la resposta educativa a les necessitats dels sectors productius i dels diferents territoris. El document també recollirà aportacions dels diversos departaments de l’Executiu per convertir-lo en un manifest transversal que reflecteixi els objectius compartits en matèria d’oficis.
La consellera Esther Niubó ha definit les jornades com una «prospectiva necessària i imprescindible» per orientar el sistema professionalitzador cap als treballs del futur, un futur que, segons ha remarcat, «és molt proper».