La meitat dels estudiants de Medicina a Catalunya són de fora

Estudiar Medicina a Catalunya cada vegada sembla més difícil... si ets català. Un de cada dos estudiants de les universitats públiques del país és de fora. Segons dades de les facultats, a Barcelona i Girona, el percentatge se situa lleugerament per sobre del 40%, mentre que a les universitats de Lleida i Tarragona, el nombre d’estudiants no catalans arriba al 70%.
Aquesta realitat posa el focus en el sistema d’accés universitari i en les dificultats dels joves catalans per accedir a aquests estudis, una qüestió que Junts reclama revisar i que també ha plantejat en aquest inici de curs la rectora de la Universitat de Lleida (UdL), Maria Àngels Balsells. El diputat Jordi Fàbrega defensa que les diferències en les notes de selectivitat entre comunitats condicionen les possibilitats d’accés dels alumnes catalans.
En declaracions a Nació, el polític de Junts Jordi Fàbrega apunta que aquesta situació genera «frustració» entre molts estudiants catalans i té conseqüències sobre el sistema sanitari. Segons el diputat, una part important dels alumnes que venen de fora acaben tornant a les seves ciutats d’origen quan finalitzen els estudis. I això, sosté, contribueix a deixar Catalunya sense una part dels professionals que ha format i obliga el sistema sanitari a contractar metges de fora que sovint tenen poques competències lingüístiques i sobre els quals penja un interrogant sobre la seva formació. Aquest escenari es dona, a més, en un context de canvi generacional a les consultes i als hospitals de Catalunya.
Fàbrega considera que aquesta realitat s’ha de revertir amb una modificació del model d’accés universitari. En aquesta línia, apunta que cal recuperar el sistema anterior al Districte Universitari Únic, vigent des del 2002, durant el govern de José María Aznar. "Cal canviar aquest model perquè en els darrers cinc anys s’ha pervertit", afirma. Catalunya té aquest curs un total de 1.333 places per estudiants de grau de Medicina.
La UdL també reclama revisar les notes de la selectivitat
La rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balsells, ha defensat que cal revisar el sistema d’admissió als estudis de Medicina per tenir en compte les diferències entre les proves d’accés de les diverses comunitats autònomes.
Balsells, en línia amb les propostes de Junts, planteja la ponderació de les notes de la PAU segons el territori on s’han obtingut. La rectora considera que el model estatal actual, basat en una nota d’accés comuna, no reflecteix prou les diferències entre els sistemes educatius i les proves de selectivitat. D’aquesta manera, estudiants de diferents comunitats competeixen per les mateixes places sense que es tinguin prou en compte les desigualtats en els resultats acadèmics.
En aquesta tessitura, Fàbrega diu que "transformar les notes en percentils seria una solució perquè iguala tots els alumnes i posaria un topall a les notes inflades que es veuen en diverses comunitats autònomes". Aquesta fórmula permetria comparar els resultats dels estudiants en relació amb el conjunt d’alumnes del seu territori, en lloc de fer-ho únicament a partir de la qualificació numèrica obtinguda.
Fàbrega assegura que aquesta modificació es podria aplicar mitjançant un canvi de decret, sense necessitat de tramitar una nova llei al Parlament. El diputat defensa que permetria actuar amb més rapidesa sobre un sistema que considera perjudicial per als joves catalans.
El Congrés mira cap a una altra banda
Junts ha presentat una proposició de llei al Congrés dels Diputats per modificar el sistema d’accés universitari però la iniciativa no ha estat ni tan sols presa en consideració per poder ser debatuda a la cambra espanyola. La proposta dels juntaires ha tingut el suport d'ERC, la CUP i, al Parlament de Catalunya, també els comuns.
La formació defensa que cal actuar sobre el model d’admissió per garantir més oportunitats als estudiants catalans i evitar que les diferències en les notes de la selectivitat acabin determinant l’accés a graus com Medicina.