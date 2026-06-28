Els Agents Rurals denuncien un pescador furtiu reincident amb 22 truites capturades al Pallars Sobirà

Els Agents Rurals han denunciat un pescador furtiu reincident després d'interceptar-lo a l'estany de Flamisella, al Pallars Sobirà, amb 22 truites comunes, quan la normativa només permet capturar-ne dues per pescador i dia. Els agents també han comprovat que la meitat de les captures no arribaven a la talla mínima de 22 centímetres.\r\n\r\nDurant la inspecció també es van detectar altres infraccions, com l'ús d'hams amb arponet, esquers naturals no autoritzats, plom i la manca de salabre. Tot i disposar del carnet de pescador, el denunciat tampoc no havia marcat el dia de pesca, un requisit obligatori.\r\n\r\nEs tracta d'un pescador reincident, ja que els Agents Rurals l'havien denunciat en dues ocasions anteriors per superar el límit de captures al mateix estany. Els efectius li han comissat tant les truites capturades irregularment com les arts de pesca utilitzades.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nTroben un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà\r\n\r\n