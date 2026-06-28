28 de juny de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

Els Agents Rurals denuncien un pescador furtiu reincident amb 22 truites capturades al Pallars Sobirà

Successos

  • Les truites capturades -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de juny de 2026 a les 17:27

Els Agents Rurals han denunciat un pescador furtiu reincident després d'interceptar-lo a l'estany de Flamisella, al Pallars Sobirà, amb 22 truites comunes, quan la normativa només permet capturar-ne dues per pescador i dia. Els agents també han comprovat que la meitat de les captures no arribaven a la talla mínima de 22 centímetres.

Durant la inspecció també es van detectar altres infraccions, com l'ús d'hams amb arponet, esquers naturals no autoritzats, plom i la manca de salabre. Tot i disposar del carnet de pescador, el denunciat tampoc no havia marcat el dia de pesca, un requisit obligatori.

Es tracta d'un pescador reincident, ja que els Agents Rurals l'havien denunciat en dues ocasions anteriors per superar el límit de captures al mateix estany. Els efectius li han comissat tant les truites capturades irregularment com les arts de pesca utilitzades.

Escull Lleida com la teva font preferida de Google

Et pot interessar