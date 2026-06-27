Troben un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà

Els Bombers han trobat aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició ahir a la nit.
El cadàver s'ha trobat poc després de les tres al pic de Baborte, a Alins (Pallars Sobirà). El servei d'emergències va rebre l'avís de la desaparició ahir dijous poc abans de les onze de la nit. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim.
Durant la nit, els Bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del Pont de la Farga, fet que va permetre concretar la zona de la recerca. A primera hora del matí s'ha ampliat el dispositiu i finalment cap a les tres l'han trobat en una zona pròxima al pic.
Al dispositiu d'aquest divendres han participat efectius dels Bombers del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de les unitats de la Seu d'Urgell, Valls i Cerdanyola del Vallès. També ha actuat l'helicòpter de rescat i els equips de Drons de la Unitat de Mitjans Aeris i dotacions terrestres de la Regió de Lleida.
Els equips van efectuar la recerca entorn del pic de Baborte, els estanys de la zona, refugis, cabanes i diversos itineraris de muntanya, així com al barranc del Sotllo.
Poc després de les tres de la tarda, efectius dels GRAE Valls han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona d'accés difícil propera al pic de Baborte. Un cop localitzat, els Bombers han posat el servei a disposició dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de les diligències judicials corresponents.
Els Mossos han participat en l'operació amb efectius de la Unitat d'Intervenció en Muntanya, la Unitat d'Investigació de Tremp i la Unitat de Mitjans Aeris.