Viure un període de sequera incrementa el risc de part prematur, segons un estudi

Viure un període de sequera durant l’embaràs pot augmentar el risc de part prematur i, si l’escassetat d’aigua s’allarga durant bona part de la gestació, també pot incrementar la probabilitat que el nadó sigui petit per a la seva edat gestacional. Aquestes dues són les principals conclusions d’un estudi internacional coordinat científicament per l’Institut de Recerca Sant Pau (IR Sant Pau) i el Centre d’Integració de Dades i Coneixements per a la Salut (CIDACS) del Brasil.
La recerca ha analitzat prop de 30 milions de naixements registrats al Brasil entre el 2001 i el 2020 i els resultats mostren que l’exposició a la sequera s’associa de manera consistent amb un augment aproximat del 2% en la probabilitat de part prematur. L’anàlisi apunta que el risc augmenta a mesura que ho fa la intensitat de la sequera. En episodis moderats, la probabilitat de part prematur creix al voltant d’un 1%, mentre que arriba al 3% en situacions severes i al 5% en episodis extrems.
Els investigadors també han observat que el risc és especialment elevat quan la sequera coincideix amb episodis de calor extrema. L’exposició prolongada a l’escassetat d’aigua, durant sis o nou mesos, també s’associa amb un increment d’entre l’1% i el 2% en la probabilitat que el nadó sigui petit per a la seva edat gestacional.
L’impacte és més gran en les zones vulnerables
L’estudi també posa el focus en les desigualtats socioeconòmiques. En municipis amb un índex de desenvolupament humà molt baix, l’exposició acumulada a la sequera durant sis o nou mesos s’associa amb un augment aproximat del 8% i el 10%, respectivament, en la probabilitat de part prematur.
Els autors assenyalen així que les condicions socioeconòmiques poden determinar la vulnerabilitat de les poblacions davant dels fenòmens climàtics extrems. L’estudi s’ha fet al Brasil, però els investigadors consideren que els resultats poden ser rellevants per a altres regions cada vegada més exposades a les sequeres i les temperatures extremes, com la conca Mediterrània. Ara bé, també adverteixen que les estimacions no es poden traslladar directament d’un territori a un altre, ja que "l’impacte de la sequera depèn de les condicions climàtiques, les desigualtats socials i la capacitat d’adaptació de cada població".