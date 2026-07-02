Un dels ferits en l’accident d’autobús de Lleida perd una cama

Un dels ferits crítics en l’accident d’autobús d’aquest dimarts a Lleida ha hagut de patir l’amputació d’una cama a conseqüència de la gravetat de les lesions.
El sinistre ha deixat 44 persones ferides, cinc de les quals en estat crític. La conductora del vehicle, de 36 anys, ha donat negatiu a les proves d’alcohol i drogues, mentre la Guàrdia Urbana investiga si, després que l’autobús toqués una branca d’un arbre, podria haver premut accidentalment l’accelerador, fet que hauria provocat la pèrdua de control del vehicle.
Les primeres diligències ja s’han remès al jutjat, mentre els agents continuen analitzant el tacògraf, les càmeres del vehicle i les gravacions de la zona, així com les declaracions de testimonis, persones ferides i de la mateixa conductora, per completar l’atestat.
La conductora feia només tres dies que treballava per a l’empresa concessionària del servei i que, en aquest període inicial, comptava amb el suport d’un altre conductor. El portaveu de la Guàrdia Urbana ha confirmat que feia poc temps que realitzava aquella ruta, si bé no ha pogut precisar des de quan disposava del permís de conducció.
Pel que fa a les víctimes, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha atès 21 persones, incloent-hi els cinc ferits crítics. Segons l’últim balanç, quatre continuen ingressats a la unitat de cures intensives —dos en estat crític i dos més estables— després d’haver estat intervinguts quirúrgicament, mentre que un cinquè pacient es recupera fora de l’UCI.