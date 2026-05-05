Les persones que poden renovar el carnet de conduir (gairebé) gratis el 2026

Si bé les autoritats s'esforcen per fomentar l'ús del transport públic, el vehicle privat continua sent la prioritat -o, com a mínim, un mitjà recurrent- per a moltes persones. En aquest sentit, cal recordar que el carnet de conduir s'ha de renovar de manera periòdica, amb l'objectiu de validar que el conductor manté les facultats adequades per no suposar cap perill a la carretera. I això té un cost, però no per a tothom.
I és que cal recordar que hi ha un únic requisit pel qual la renovació del carnet de conduir pot resultar (gairebé) gratis. Són les persones que tinguin 70 anys o més les que no hauran d'abonar la taxa de la Direcció General de Trànsit (DGT), fet pel qual s'estalviaran els 25 euros que sí que han de pagar de manera obligatòria la resta de conductors.
Però, per què és gairebé gratis? Doncs perquè el que sí que necessiten pagar de la seva butxaca els majors de 70 anys és el cost del reconeixement mèdic. També cal tenir en compte que a partir dels 65 anys la renovació no es fa cada deu anys, sinó que cal tramitar-la cada cinc anys.
L'objectiu d'aquesta reducció de la periodicitat de la renovació, tal com explica la DGT, és "assegurar-se que es manté intacta la capacitat de conduir". El mateix òrgan detalla que es vol augmentar la freqüència de les revisions mèdiques a les persones d'una edat avançada per "comprovar que conduir continua sent segur per a tots".
Un carnet per a gent gran?
La DGT constantment intenta introduir canvis a la carretera amb la voluntat d'augmentar la seguretat i reduir la sinistralitat. Segons va explicar fa un temps el seu president, Pere Navarro, en una entrevista a El Periódico, ara també s'estan centrant en un nou carnet de conduir destinat a la gent gran.
La idea és que, abans de la retirada definitiva del carnet per motiu de l'edat i per la pèrdua de facultats, existeixi un document que autoritzi la conducció amb certes restriccions. Segons detallava Navarro, algunes d'aquestes prohibicions serien conduir quan és de nit o fer viatges llargs.