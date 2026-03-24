Els aliments que més s'han encarit per la guerra a l'Orient Mitjà

La guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que ha evolucionat en un conflicte regional amb el bombardeig de bases militars i plantes de petroli i gas a diversos països, està tenint efectes immediats en l'economia global. El tancament de facto de l'estret d'Ormuz i l'encariment del cru estan fent caure les borses i disparant el preu de l'energia, la qual cosa té efectes en tots els sectors i també en el de l'alimentació.
En aquest context, al recinte firal de Gran Via se celebra la 50a edició d’Alimentaria, que aplega 3.300 empreses i espera 110.000 visitants. Els professionals del sector alimentari, de la restauració i de l’hostaleria reunits a la fira es mostren preocupats i les empreses asseguren que intenten “esmorteir” la pujada de preus però, alhora, avisen que si s’allarguen les hostilitats s’acabaran repercutint l’auge de costos al consumidor final.
De fet, ja ho està fent i hi ha alguns aliments que estan patint especialment el conflicte a l'Orient Mitjà. El sector agroalimentari està a “l’expectativa” del que passarà i alguns ja han començat a notar que el conflicte “frena el comprador” perquè hi ha “noves incògnites” amb l’increment del cost de gasolina, gasoli i del transport. És el cas dels productors de llegums dels Estats Units que exporten llegums a Espanya i que venen a buscar oportunitats a la fira.
La carn, l'oli i els ous, entre els productes que més s'han encarit
Pel que fa als productors de llegums dels Estats Units que exporten llegums a Espanya, encara que l’Estat és un productor important de llegums, s’importen entre 20.000 i 25.000 tones de llenties i també de cigrons. Tanmateix, unes 5.000 més de mongetes dels Estats Units, que destaca pels productes de “qualitat”.
El sector carni, que representa un 35% del pes total de les exportacions agroalimentàries catalanes, també està a “l’expectativa” de com evolucionen els mercats. Empreses com Noel aposten per “intentar esmorteir la pujada de preus optimitzant la cadena de subministrament, intentant fer compres més estratègiques, més a llarg termini”, segons ha detallat Maria Sànchez, directora corporativa de la companyia amb seu a la Garrotxa.
Amb tot, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) recull que el preu dels ous s'ha disparat un 30,1% el darrer any i, des de l'inici de la guerra, encara més. En termes anuals, les fruites i hortalisses s'han encarit un 15,2%, mentre que la carn de boví, un 15%. Tot plegat, a l'espera de conèixer les dades d'inflació del març, que permetran concretar els primers efectes en els preus dels aliments.