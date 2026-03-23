El conflicte a l’Orient Mitjà arriba al sector agroalimentari: «Quan incrementa el cost del petroli, va pujant tot»

El conflicte a l’Orient Mitjà i l’escalada del preu de l’energia i dels fertilitzants ha sobrevolat la primera jornada de la 50a edició d’Alimentaria, que aplega 3.300 empreses i espera 110.000 visitants fins dijous al recinte firal de Gran Via. Els professionals del sector alimentari, de la restauració i de l’hostaleria reunits a la fira es mostren preocupats per la guerra iniciada fa tres setmanes, que ha disparat el preu de l’energia. Les empreses asseguren que intenten “esmorteir” la pujada de preus però, alhora, avisen que si s’allarguen les hostilitats s’acabaran repercutint l’auge de costos al consumidor final.
El sector agroalimentari està a “l’expectativa” del que passarà i alguns ja han començat a notar que el conflicte “frena el comprador” perquè hi ha “noves incògnites” amb l’increment del cost de gasolina, gasoli i del transport. És el cas dels productors de llegums dels Estats Units que exporten llegums a Espanya i que venen a buscar oportunitats a la fira.
“L’agricultor està patint ara mateix increments de cost immediats, però el preu al qual pot vendre no està pujant. Es pateix als Estats Units, però a tot arreu és més o menys igual. Per l’agricultor, el fertilitzant està pujant molt. I l’envasador ha de comprar plàstic. També s’apugen els costos d’electricitat i calefacció. Quan incrementa el cost del petroli, va pujant tot”, avisa David McClellan, representant regional de l'Associació de Productors de Llegum dels Estats Units. “Això arribarà a Espanya si no s’acaba de pressa el conflicte i tornen a la normalitat els preus del petroli”, afegeix.
Encara que l’Estat és un productor important de llegums, s’importen entre 20.000 i 25.000 tones de llenties i també de cigrons i unes 5.000 més de mongetes dels Estats Units, que destaca pels productes de “qualitat”.
Les empreses esmorteeixen la pujada
El sector carni, que representa un 35% del pes total de les exportacions agroalimentàries catalanes, està a “l’expectativa” de com evolucionen els mercats. Empreses com Noel aposten per “intentar esmorteir la pujada de preus optimitzant la cadena de subministrament, intentant fer compres més estratègiques, més a llarg termini”, segons ha detallat Maria Sànchez, directora corporativa de la companyia amb seu a la Garrotxa.
Sànchez admet que “la incertesa no afavoreix en general” però cal veure com evoluciona un conflicte que és “relativament recent” i “intentar totes les eines possibles perquè la repercussió sigui la mínima possible al consumidor final”.
De la mateixa manera, bonÀrea també veu amb “preocupació” els efectes de l’escalada del conflicte, però diu que és “aviat” per imaginar quan es començarà a percebre de forma clara als lineals dels supermercats, ja que encara hi ha contractes en vigor i la cadena de valor està “coberta”. “Evidentment és una situació preocupant des de tots els punts de vista i del punt de vista dels impactes que això pugui tenir en la cadena alimentària, és evident que els tindrà”, ha dit Daniel Marsol, director de comunicació de bonÀrea.
“El compromís que expressem una vegada i una altra amb tothom és que mirarem de lluitar perquè l’impacte en termes de preus sigui el menor possible. Dit això, tenim la capacitat que tenim i hi ha molts elements que escapen el nostre control i abast”, ha dit. El sector també està pendent d’una altra crisi, en aquest cas, per l’esclat de la pesta porcina africana (PPA) assegura que no s’ha notat una davallada de consum arran del brot.
Reconducció de rutes pel tancament de l’espai aeri al Golf
Una altra repercussió del conflicte és l’afectació sobre la fira en sí, que aquest any celebra la seva edició més gran i més internacional. El tancament de l’espai aeri als països del Golf ha provocat baixes limitades amb alguns expositors que no han pogut assistir i, però sí que ha obligat a reconduir rutes d’alguns dels 2.700 compradors patrocinats per l’esdeveniment. “Són coses que una organització firal no pot controlar”, ha dit Anna Canals, directora del saló Alimentaria.
Una nova fira a Argentina
Un altre moviment internacional que ha afectat la fira és la firma de l’acord comercial entre els països de Mercosur i la Unió Europea. Durant el saló, que compta amb empreses de la regió, s’ha aprofitat per llançar l’Argentina Alimenta, un nou saló fruit de l’aliança entre Fira i socis locals al país que comptarà amb 300 expositors i 10.000 metres quadrats entre el 17 i 19 de novembre. La institució catalana coorganitza aquest any 12 salons a l’exterior.