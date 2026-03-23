La rebaixa de l'IVA fa caure entre 15 i 20 cèntims el litre el preu del combusitble el primer dia

Aquest diumenge ha entrat en vigor la rebaixa d'un 10% de l'IVA als hidrocarburs, impulsada pel govern espanyol per fer front a l'augment de preus derivat dels conflictes bèl·lics a l'Orient Mitjà . La mesura ha moderat el preu del litre de gasolina 95 que de mitjana ha caigut gairebé 20 cèntims, d'1,81 euros/litre a 1,62 euros/litre. Un efecte similar és el que han viscut els preus del dièsel comú, d'1,94 euros/litre a 1,79 euros/litre, i el gasoil agrícola, d'1,59 euros/litre a 1,48 euros/litre.
Es preveu que els preus continuïn en evolució descendent, de fet, Albert Campabadal, de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, ha apuntat a l’ACN que els consumidors notaran més la baixada de preus a mitjan setmana, quan les gasolineres començaran a rebre combustible amb l’impost especial d’hidrocarburs rebaixat. Així i tot, es protegeixen explicant que el preu del barril de Brent és molt volàtil, segons diuen, a causa de l'actual context internacional, fet que dificulta fer una previsió ajustada de l'evolució dels preus.
Les dades mostren un fort augment del preu dels combustibles des de l'esclat del conflicte entre els Estats Units i Israel amb l'Iran, que suposa un augment del 22% del preu del litre de gasolina, un 36% del dièsel i fins a un 41% del gasoil agrícola. Aquest increment es tradueix en el fet que el 28 de febrer omplir el dipòsit de gasolina 95 costava 1,48 euros el litre, i aquest 21 de març el cost era d'1,8 euros per litre.
El dièsel, tal com es pot veure al gràfic, ha estat la pujada més pronunciada, amb un salt del preu per litre d'1,43 euros fins a l'1,95. El combustible del món agrari, dièsel tipus B, ha tingut un increment més elevat encara, d'1,12 euros a l'1,59. Tot i l'augment, els preus encara no han superat el pic que van assolir els combustibles durant el primer any de la guerra entre Rússia i Ucraïna, quan la gasolina i el gasoil van arribar a superar els 2 euros per litre.
La dinàmica a l'alça dels preus dels combustibles s'ha aturat amb les mesures del pla anticrisi del govern espanyol , promogudes per afrontar les conseqüències econòmiques del conflicte a l'Orient Mitjà. Aquestes mesures suposen, en el cas dels combustibles, una reducció de l’IVA especial, que passa del 21% al 10%.
Tot i que moltes gasolineres encara no han adquirit el combustible amb l’impost rebaixat, la mesura ja ha impactat en una moderació del preu mitjà dels carburants a les gasolineres catalanes. Tant és així que aquest 22 de març, per primera vegada des de l’inici dels atacs dels EUA i Israel a l’Iran, tant la gasolina com el dièsel van baixar de preu, entre un 10% i un 6% en funció del tipus de carburant.