El BOE publica les 80 mesures per afrontar el conflicte a l'Orient Mitjà

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte el decret llei del govern espanyol amb 80 mesures per afrontar el conflicte a l'Orient Mitjà. El pla anticrisi es va aprovar ahir divendres en un Consell de Ministres extraordinari, està valorat en 5.000 milions d'euros i inclou mesures 'estrella' com la rebaixa del 21% al 10% de l'IVA als carburants, l'electricitat i el gas.
En paral·lel, l'executiu de Sánchez estén nou mesos el bo social elèctric i reforça el tèrmic; bonifica el 80% dels peatges a les indústries exposades i ofereix una ajuda directa de 20 cèntims pel litre de combustible al sector agrícola. El govern espanyol ha precisat que les rebaixes fiscals del decret anticrisi estaran en vigor fins al 30 de juny.
El decret llei 7/2026, de 20 de març, consta de 143 pàgines i preveu una clàusula de desactivació de les rebaixes fiscals, que s'aplicarà en cas que es redueixin substancialment els preus. Per a fer-ho, compararà l'IPC de l'electricitat, el gas i els carburants d'abril del 2026 amb el d'abril del 2025. Només si l'IPC creix en més d'un 15%, el govern espanyol mantindrà les reduccions de l'IVA.
La clàusula de desactivació començarà a estar operativa a partir del mes de juny. Fonts de la Moncloa han concretat com es distribuirà la inversió de 5.000 milions que preveu el paquet de mesures: 800 milions per agricultura, 700 milions per Indústria, 500 milions per Transició Ecològica i 500 milions més per Transports.
En paral·lel, el BOE també ha donat llum verda aquest dissabte al segon decret llei 8/2026 amb mesures d'habitatge per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a l'Iran. El document, de quatre pàgines, incorpora la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer per dos anys i va ser una de les condicions de Sumar per iniciar el Consell de Ministres, que es va retardar més de dues hores. Aquest segon decret té poques possibilitats de prosperar quan se sotmeti al Congrés dels Diputats i el PP ja ha anunciat que hi votarà en contra.