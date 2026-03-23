L'acord per la jornada de 35 hores per als funcionaris arribarà divendres

El Ministeri de Funció Pública del govern espanyol i els sindicats s0han reunit avui per avançar sobre la implementació de la jornada de 35 hores per als funcionaris de l'Administració General de l'Estat. En aquest sentit, el sindicat UGT considera que divendres es podria signar l'acord que inclou el personal de justícia, dels ministeris, de la Seguretat Social, de la policia o del CSIC, entre d'altres.
“UGT Serveis Públics valora positivament els avenços en la negociació per a la implantació de la jornada de 35 hores que s'han produït avui en la reunió de la comissió permanent de la Mesa General de Negociació”, han apuntat en un comunicat. Així mateix, avancen que dimecres es presentarà un nou esborrany amb les millores proposades i que l'acord podria signar-se divendres vinent a la mesa, després de mesos de negociació.
Les 35 hores seran opcionals
“El sindicat defensa que la jornada de 35 hores ha de deixar de ser una millora opcional i convertir-se en un dret reconegut i d'aplicació per a tot el personal de l'Administració General de l'Estat. A més, adverteix que no acceptarà que la seva implantació comporti retallades en matèria de conciliació o flexibilitat, ni una minva en la qualitat del servei públic”, apunten des de la UGT en un comunicat.
Pendents de la nova oferta pública d'ocupació
Aquest dilluns també s'ha començat a negociar una nova oferta pública d'ocupació, però l'Estat no els ha aportat “dades concretes”, que esperen rebre dimecres. Des del sindicat afegeixen que cal reposar totes les baixes i jubilacions per tal de crear “ocupació neta”. A més, han recordat que continuen pendents de convocatòria les ofertes de personal laboral corresponents a 2023, 2024 i 2025. En total, són 5.765 places de nou ingrés i 3.238 de promoció interna.