ERC pressiona el Govern per guanyar «espais de poder» a l'Estat a canvi dels pressupostos

ERC recuperava aquest dilluns les rodes premsa habituals, que ha admès públicament que les havia aturat en les últimes setmanes per evitar interpretacions equivocades en "moments delicats de la negociació". Amb la retirada dels pressupostos, però, els republicans han decidit posar les primeres cartes sobre la taula en la negociació que ve ara. La primera proposta és que la Generalitat guanyi "espais de poder" que ara són titularitat estatal a canvi de deslligar l'IRPF dels comptes. És la informació que va avançar Nació aquest cap de setmana i que ha confirmat el portaveu d'ERC, Isaac Albert, en roda de premsa aquest dilluns.
Ara bé, de moment els republicans defugen concretar els traspassos de competències que serien intercanviables per l'exigència de l'IRPF. Admeten que seria una manera de posar-se pressió a tots els actors implicats i que no facilitaria les negociacions. Albert sí que ha admès que el traspàs de l'ingrés mínim vital "pot tenir el seu recorregut", però ha deixat clar que estan en una fase inicial de la negociació i que no s'ha posat cap proposta nova sobre la taula. En tot cas, el traspàs de l'ingrés mínim vital és un acord entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès del 2024, però que encara no s'ha fet efectiu.
És cert que un dels factors que fa difícil concretar és que les negociacions pressupostàries encara no han començat. Ho faran aquesta mateixa setmana, tal com han anunciat els actors implicats. En tot cas, els republicans han deixat clar que la negociació "no és de partides, sinó de pressupostos", deixant clar que respecten els acords de Salvador Illa amb els Comuns, però que no marcaran la negociació entre ERC i el PSC. De fet, el soci minoritari del Govern també ha dit que potser caldrà renegociar els comptes, que poden admetre modificacions pel nou context internacional amb les conseqüències de la guerra al Pròxim Orient.
Així doncs, la posició d'ERC és que l'única cosa que ha canviat és que ara hi ha més temps per negociar, però que això no vol dir que els comptes estiguin ja aprovats. Altre cop, Albert ha vinculat el "sí" del seu partit al compliment dels acords d'investidura, cosa que, ha insistit, depèn del PSC i del PSOE. "La legislatura té sentit si fem passos endavant perquè l'Estat deixi de tenir espais de poder perquè els tingui la Generalitat", ha reiterat el portaveu republicà. Si bé altre cop depèn de Madrid, el PSC ja sap quina pot ser l'alternativa que veurien bé des de Calàbria a canvi de desvincular l'IRPF dels pressupostos.
Per la seva banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha situat com a horitzó tenir els pressupostos abans de Sant Joan. Els equips posaran en marxa la negociació, però els socialistes reclamen “prudència i discreció”, però la intenció de totes les parts és resoldre-ho ràpid. Ja s'ha començat a dissenyar la metodologia de la negociació. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha insistit que ERC ha de posar sobre la taula les propostes sobre la taula en aquesta nova etapa de converses sobre els comptes. En tot cas, els socialistes insisteixen que la confiança “no ha quedat ressentida” després de la marxa enrere del Govern.
Crítica al Govern per les vagues de metges i professors
Més enllà de la carpeta pressupostària, ERC ha apujat el to amb el Govern per les vagues de metges i professors. "Són moltes les coses que no funcionen i el Govern no està a l'alçada", ha dit Albert. Els republicans veuen un executiu "paralitzat" que es conforma amb la "llei del mínim esforç" i reivindiquen que són ells qui empenyen Illa a moure's, posant com a exemples el traspàs de Rodalies o el nou model de finançament. En la mateixa línia, Albert ha acusat el Govern de "no plantar-se" davant Madrid per defensar els interessos de Catalunya. És aquí on ha tornat a insistir en guanyar espais de poder de l'Estat com a exigència a l'executiu d'Illa.
Es manté el "no" al front de Rufián i Tardà
Per altra banda, ERC ha refermat el "no" al front que proposen Gabriel Rufián i Joan Tardà malgrat els últims moviments. El cap de files a Madrid ha convocat un acte a Barcelona amb Irene Montero per al 9 d'abril i l'exlíder al Congrés ha celebrat aquest cap de setmana la primera assemblea del seu corrent intern, que alimenta aquest front unitari. Albert ha dit compartir el diagnòstic de tots dos i veu necessària la reflexió, però ha reiterat que ERC només es presentarà a Catalunya. Això sí, el portaveu republicà ha admès que "el debat existeix" però ha instat Rufián i Tardà a portar-lo als òrgans pertinents del partit, l'executiva i el consell nacional, i que trii la militància.