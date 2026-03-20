20 de març de 2026

Societat

Metges de Catalunya xifra en un 35% el seguiment de la vaga de facultatius

  Manifestació de metges a Barcelona.

Publicat el 20 de març de 2026 a les 12:31

En la segona jornada d’aturada d’aquesta setmana convocada per Metges de Catalunya i la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, Metges de Catalunya xifra un 35% en el seguiment de la vaga. A Barcelona el percentatge ha estat del 40%, un 32% a Girona, un 29% a Tarragona i un 26% a Lleida.

D'altra banda, el Departament de Salut ha xifrat només en un 6,7%. I per àmbit assistencial, xifren en un 39% el seguiment a l'atenció primària i en un 30% als hospitals. Es tracta de dades provisionals dels centres del Siscat. 

Et pot interessar