Metges de Catalunya xifra en un 35% el seguiment de la vaga de facultatius

En la segona jornada d’aturada d’aquesta setmana convocada per Metges de Catalunya i la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, Metges de Catalunya xifra un 35% en el seguiment de la vaga. A Barcelona el percentatge ha estat del 40%, un 32% a Girona, un 29% a Tarragona i un 26% a Lleida.\r\n\r\nD'altra banda, el Departament de Salut ha xifrat només en un 6,7%. I per àmbit assistencial, xifren en un 39% el seguiment a l'atenció primària i en un 30% als hospitals. Es tracta de dades provisionals dels centres del Siscat. \r\n