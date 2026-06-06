Crida als amants de la poesia per participar a un recital col·lectiu el 10 de juny

La Biblioteca Carles Morató commemora el seu onzè aniversari aquest juny amb un recital participatiu. Poesia col·lectiva d'aniversari, el dimecres 10 a les set de la tarda, és una iniciativa del Club de lectura de poesia oberta a tothom a qui li agradi el gènere.
Aquesta activitat proposa compartir poemes propis, textos que hagin marcat especialment els participants o recomanacions de poemaris en una vetllada concebuda com un espai de trobada al voltant de la paraula, les emocions i la lectura poètica.
Les persones interessades a participar-hi poden inscriure’s presencialment a la biblioteca, per correu electrònic a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat, o bé trucant al 973 48 38 39. D’entrada, han confirmat la participació algunes de les lectores del club conduït pel poeta, novel·lista, crític i editor Xavier Serrahima. Des del febrer, s’han reunit mensualment per comentar la poesia d’autores com Margarita Ballester i Montserrat Abelló.
Concurs de punts de llibre
Paral·lelament, i com és habitual coincidint amb l’aniversari de l’equipament, la regidoria de Cultura, a través de la biblioteca i amb la col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn, convoca el Concurs de punts de llibre. Aquesta iniciativa, que ja arriba a l’onzena edició, té per objectiu fomentar la creativitat entre els infants i reforçar el seu vincle amb la biblioteca.
El concurs s’adreça a l’alumnat de primer a tercer de primària, que ha de crear un punt de llibre original amb un dibuix de temàtica lliure i una frase breu que il·lustri què inspira la biblioteca o què agrada d’aquest espai. Les propostes es poden presentar presencialment o per correu electrònic fins al 13 de juny. Les bases es poden consultar en línia aquí.
El treball guanyador serà editat i distribuït per la biblioteca com a punt de llibre commemoratiu i el seu autor o autora rebrà una subscripció anual a una revista. El veredicte es donarà a conèixer el 19 de juny.
Amb aquestes activitats, la Biblioteca Carles Morató celebra onze anys de trajectòria com a equipament cultural de referència a la ciutat i reafirma el seu compromís amb la promoció de la lectura i la creativitat.
- Activitat: Recital Poesia col·lectiva d’aniversari
- Dia: 10 de juny
- Hora: 19 h
- Lloc: Biblioteca Carles Morató
- Inscripcions: A la biblioteca Carles Morató