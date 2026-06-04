Pol Blanca Barrera de Solsona dissenya el cartell de la Patum de Berga 2026 i el certamen bat el rècord de participació

El cartell de la Patum de Berga 2026 s'ha adjudicat la signatura de Pol Blanca Barrera, il·lustrador procedent de Solsona, qui ha assolit la victòria després d'un procés participatiu amb 896 vots emesos. L'obra, sota el lema ‘Mirades al foc’, llança una proposta visual que posa en primer terme la continuïtat generacional de la festa berguedana. L'escena reflecteix la Guita Grossa com a centre gravitacional, capturant l'atenció en un moment de plaça plena durant el salt i deixant les espurnes com a fil conductor de la composició. El Pol ho descriu així "La Guita Grossa fa el seu salt mentre sobre seu, una nena mira tranquil.la com les espurnes cauen sobre els barrets que omplen la plaça." I l'autor hi afegeix: «m'agrada posar nens perquè la festa ha de continuar de generació en generació», insistint en la necessitat del relleu per mantenir la tradició de la Patum viva.
Trajectòria professional de Pol Blanca i relació amb la Patum
Blanca ha explicat que il·lustrar la Patum era un repte pendent que formava part del seu recorregut vital, després de ser distingit en concursos com el Carnaval i la Festa Major de Solsona. Els estudis en Belles arts i la realització d’un màster l'han orientat professionalment cap a la il·lustració, l'animació i el disseny gràfic. Aquestes branques, ara, ocupen el centre de la seva activitat laboral, amb una connexió directa amb la cultura popular.
Vida professional i vincle personal amb la festa
L’il·lustrador apunta que combina diverses tasques i encàrrecs en l’àmbit professional. Ho precisa: «Em dedico a això, però no és una feina única; podria dir que em guanyo la vida amb coses d'aquest estil». El seu vincle amb la Patum és de llarg abast i caràcter personal: «Hi he anat amb la família des de petit i ara hi segueixo anant amb amics». Aquest contacte sostingut ha resultat decisiu per a la concepció de la seva proposta creativa.
Resultats del concurs i difusió del cartell
La participació d'enguany al concurs ha estat elevada, amb 896 vots registrats. El cartell de Pol Blanca ha estat escollit amb 349 vots (38,95%). L'obra ‘Llegat’ de Gerard Artigas Ponce ha quedat en segona posició amb 269 vots (30,02%). També han estat seleccionats com a finalistes ‘PA-TUM’ de Salvador Vinyes Reig (114 vots), ‘Identitat’ de José Ángel Ligero Martinez (84 vots) i ‘SISPERQUATRE’ de Sergi Mañà Alvarez (80 vots). L’autor comenta la incertesa del procés: «Sabia que hi havia molta gent i que no seria fàcil. Quan vaig veure que era finalista, vaig pensar que podia passar qualsevol cosa». Aquest any, com es costum, el cartell també es distribuirà en format de litografia numerada i signada, a la venda a Berga per deu euros.