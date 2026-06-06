06 de juny de 2026

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Cultura i Mitjans

Programa d'actes de la diada de Corpus a Solsona

Del 4 al 7 de juny, Solsona viu una de les celebracions més arrelades del seu calendari festiu amb la celebració del Corpus, documentat des del segle XIV. La programació combina els actes tradicionals més emblemàtics amb una oferta cultural i lúdica que s’estendrà durant tot el mes de juny.

  • Trabucaires de Solsona a la trobada de Corpus del dijous -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de juny de 2026 a les 10:48

DISSABTE 6

A les 10 del matí

A la capella del Claustre de la catedral, missa

A les 11 del matí

Des del campanar de la catedral, repic de campanes anunciant el Corpus

A les 12 del migdia

Tronada a la plaça Major. Tot seguit, passacarrers tradicional del pregoner, acompanyat dels gegants i l’Orquestra Patinfanjàs, per convidar tothom a la celebració

A 2/4 de 7 de la tarda

A la plaça Major, ballada de sardanes interpretades per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona

A les 8 del vespre

A la capella del Claustre de la catedral, sabatina. Tot seguit, missa

A 3/4 d’11 de la nit

Baixada del bou, la mulassa i el drac, acompanyats de l’Orquestra Patinfanjàs, i exhibició del ball del drac a la plaça Major. Tot seguit, roda de foc.

A continuació, a la plaça de Sant Joan, concert amb el grup The Velcros

DIUMENGE 7

A 2/4 de 10 del matí

Cercavila amb la participació dels Trabucaires de Solsona

A la plaça de Palau, catifa de Corpus feta a base de pètals de rosa i materials naturals dedicada a l'habitatge.

A 2/4 i deu minuts d’11

Baixada de la corporació municipal, juntament amb la pubilla, l’hereu, la donzella d’honor, el fadrí de Solsona i altres representants del pubillatge de títol nacional, els gegants, el ball de bastons, els cavallets, el bou, la mulassa, el drac i altres elements tradicionals.

Sortida de la casa consistorial cap a la catedral als acords de l’Orquestra Patinfanjàs.

A les 11

Missa concelebrada presidida per Mn. Marc Majà, vicari general de la diòcesi de Solsona.

A continuació, a la plaça Major, exhibició dels ballets tradicionals d’óssos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants, acompanyats musicalment per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Finalment, tronada i pujada fins a la casa consistorial.

A les 6 de la tarda

A la plaça del Camp, concert de celebració 15 anys Marc Anglarill amb la Big Band Col·legi Santa Maria de Blanes.

*En cas de pluja, el concert es traslladarà al teatre comarcal de Solsona.

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