Programa d'actes de la diada de Corpus a Solsona

DISSABTE 6
A les 10 del matí
A la capella del Claustre de la catedral, missa
A les 11 del matí
Des del campanar de la catedral, repic de campanes anunciant el Corpus
A les 12 del migdia
Tronada a la plaça Major. Tot seguit, passacarrers tradicional del pregoner, acompanyat dels gegants i l’Orquestra Patinfanjàs, per convidar tothom a la celebració
A 2/4 de 7 de la tarda
A la plaça Major, ballada de sardanes interpretades per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona
A les 8 del vespre
A la capella del Claustre de la catedral, sabatina. Tot seguit, missa
A 3/4 d’11 de la nit
Baixada del bou, la mulassa i el drac, acompanyats de l’Orquestra Patinfanjàs, i exhibició del ball del drac a la plaça Major. Tot seguit, roda de foc.
A continuació, a la plaça de Sant Joan, concert amb el grup The Velcros
DIUMENGE 7
A 2/4 de 10 del matí
Cercavila amb la participació dels Trabucaires de Solsona
A la plaça de Palau, catifa de Corpus feta a base de pètals de rosa i materials naturals dedicada a l'habitatge.
A 2/4 i deu minuts d’11
Baixada de la corporació municipal, juntament amb la pubilla, l’hereu, la donzella d’honor, el fadrí de Solsona i altres representants del pubillatge de títol nacional, els gegants, el ball de bastons, els cavallets, el bou, la mulassa, el drac i altres elements tradicionals.
Sortida de la casa consistorial cap a la catedral als acords de l’Orquestra Patinfanjàs.
A les 11
Missa concelebrada presidida per Mn. Marc Majà, vicari general de la diòcesi de Solsona.
A continuació, a la plaça Major, exhibició dels ballets tradicionals d’óssos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants, acompanyats musicalment per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Finalment, tronada i pujada fins a la casa consistorial.
A les 6 de la tarda
A la plaça del Camp, concert de celebració 15 anys Marc Anglarill amb la Big Band Col·legi Santa Maria de Blanes.
*En cas de pluja, el concert es traslladarà al teatre comarcal de Solsona.